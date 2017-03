Professori: Poliitikoilta falskia puhetta – ”Kasvavatko tuloni jos ostan uuden asunnon velaksi?”

Taloustieteen professori Matti Virén pitää poliitikkojen puheita talouden kääntymisestä falskeina. Viren pohtii asiaa teollisuustuotannon kautta Puheenvuoron blogissaan.

– Talous on kuulemma kääntynyt nousuun (leikkaukset on peruttu ja kaikki on hyvin). Mutta miten tämä nyt oikein menee? Kasvavatko minun tuloni, jos käyn velaksi ostamassa uuden auton ja asunnon, Virén kysyy.

Hän viittaa siihen, että Suomen pientä talouskasvua vuonna 2016 ei suinkaan aiheuttanut viennin tai teollisuustuotannon kasvu. Viimevuotisen 1,6 prosentin talouskasvun takana olivat yksityinen kulutus sekä investoinnit eli tässä tapauksessa käytännössä asuntorakentaminen. Lue lisää: Selitys Suomen kasvulle 2016

Sen sijaan vientiteollisuuden tilanne on yhä synkkä, Virén havainnollistaa Tilastokeskuksen tuoreilla luvuilla.

– Teollisuustuotanto oli tammikuussa alemmalla tasolla kuin 1998 (kuva), kaikesta näkyy, että 2009 tuotannon kasvu pysähtyi kuin seinään. Kuka näkee kuviossa kasvutrendin 2009 jälkeen? Sama viesti tulee vastaan, kun katselee uusimpia teollisuustuotannon kasvulukuja (toinen kuva). Missä se kasvu on?

Kuvat löytyvät myös Virénin blogista.

Lisäksi Suomen vientihinnat ovat laskeneet, mikä tarkoitti tavaraviennin arvon laskua viime vuonna vaikka volyymit kasvoivatkin hieman. Suomi siis vie halvempaa tavaraa maailmalle kuin tuo kotimaahan päin, Virén selventää. Viennin tilaan ei ole auttanut edes euron dollarikurssin heikentyminen.

– Siksi ei pidä hirveästi innostua siitä, että BKT:n volyymin kasvuluku on lähes 1.6 %. Kasvun moottorina eivät ole tuotanto, vienti, tuottavuus jne. vaan kulutus (+ 2 %) ja investoinnit. Mutta investointienkin veturina ovat asunnot (kasvua yli 9 %) ja liikerakentaminen. Velkarahalla on hyvä rakentaa. Julkisen sektorin alijäämä kasvaa kuluvana vuotena ainakin EU:n komission ennusteen mukaan, vaikka yksityisen sektorin kysyntä on (sekin velkarahalla) saatu kasvuun, professori kirjoittaa.

– Edellä sanotun valossa tuntuu hieman falskilta, kun poliitikko toisensa perään kertoo, että ”me teimme sen”, ”käänsimme talouden kasvu-uralle”. Ehkä oikea kommentti on se perinteinen: ”hold your horses”, hän lopettaa.

