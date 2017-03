Uusi rinnakkaisvaluutta Eurooppaan? Silvio Berlusconi säikäytti pankkiirit

Hollannin parlamenttivaalit ensi viikolla aloittavat euroalueen vaalien sarjan, joka on jo pitkään aiheuttanut huolia erityisesti rahoitusmarkkinoille. Tällä hetkellä asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että Hollannin vaalit eivät pidä sisällään suurta riskiä, eivätkä myöskään Ranskassa myöhemmin keväällä pidettävät presidentinvaalit. Suurimmaksi riskiksi nimetään tällä hetkellä Italia ja erityisesti sen ex-pääministeri Silvio Berlusconi.

–Euroopassa olennaista on se, että pelot Ranskan ja Hollannin vaalien lopputuloksen suhteen vaimenivat. Hollannissa Vapauspuolueen vahva gallupkannatus on alkanut hiipua juuri ennen vaalia. Ranskassa taas ”kovaa oikeistolaista” politiikkaa ajavan tasavaltalaispuolueen presidenttiehdokkaan, Fillonin, ajautuminen henkilökohtaiseen skandaaliin on muuttanut vaaliasetelmaa ja rauhoittanut markkinoita, suomalainen varainhoitotalo Front arvioi kuukausikatsauksessaan.

Maailman suurimpiin varainhoitajiin lukeutuvan amerikkalaisen BlackRockin päästrategi Richard Turnill puolestaan arvioi, että vaalien aiheuttamaa poliittista riskiä on liioiteltu.

–Markkinoille pidetään Ranskan presidentinvaaleja mahdollisena shokkina. Uskommen kuitenkin, että vaikka populistiehdokas Marine Le Pen voittaisi, hänellä olisi edessään vaikeat ajat parlamentin enemmistön kanssa. Tämä vähentää voimakkaasti euroalueen hajoamisen riskiä lähitulevaisuudessa, Turnill kirjoittaa omassa katsauksessaan.

Entinen diplomaatti, historioitsija Jukka Seppinen arvioi Puheenvuoron blogissaan, ettei Le Penn nouse Ranskan presidentiksi.

–Hän on kuitenkin todennäköisesti mukana toisella kierroksella. Voisi kuvitella, että jompikumpi asetelmasta Fillon/Macron vastaan Le Pen käy viimeisen taiston. Jos jotain voisi ennustaa, niin vasemmisto rientää maltiilisen keskustaoikeiston tueksi uurnille toisella kierroksella ja pudottaa Marine Le Penin. Tämä malli on toiminut Ranskassa ennenkin.

BlackRockin Richard Turnill sanoo, että Italian poliittinen tilanne huolestuttaa tällä hetkellä paljon enemmän.

–Italian populisteilla ja oikeistopuolueilla on yhteensä noin 45 prosentin kannatus maassa, jossa euroa vastustetaan vahvasti ja parlamentin enemmistö on juuri nyt heikko, hän kommentoi.

Italian suurin puolue, keskustavasemmistolainen PD etsii parhaillaan uutta puheenjohtajaa ja on jakautumassa kahtia. Oppositio vaatii maahan ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Joka tapauksessa italialaiset valitsevat uuden parlamentin ensi vuonna.

Entinen pääministeri, viime syksynä 80 vuotta täyttänyt Silvio Berlusconi käy vaalikampanjaa jo täydellä vauhdilla. Hän pyrkii kumoamaan oikeuden hänelle asettaman kiellon julkisessa virassa toimimiselle ja haluaa takaisin pääministeriksi. Berlusconi ei kannata Italian euroeroa, mutta esittää liiran ottamista käyttöön euron rinnakkaisvaluutaksi.

–Berlusconi ja Forza Italia -puolueen paluu valtaan on todellinen huolenaihe, etenkin kun PD-puolue on hajoamassa. Berlusconin ideoiman rinnakkaisvaluutan käyttöönotto vaatisi pääomien kontrollia, mutta olisi toki mahdollista, Aberdeenin salkunhoitaja James Athey kommentoi Bloombergille.

Italialaisen Mediobancan analyytikot pitävät huolestuttavana myös sitä mahdollisuutta, että Berlusconi saattaa liittoutua äärioikeistolaisen, maahanmuuttokriittisen, euroa vastustavan ja populistisen Lega Nord -puolueen johtajan Matteo Salvinin kanssa.