TE: ”Suomen historian suurin ryöstö” yritetään estää – Sampo vaikenee salatusta osakevarastosta

Vakuutuskonserni Sampo Oyj:n aikomus ottaa haltuunsa pienosakkaidensa ”kadonneet” osakkeet herättää vastustusta huhtikuisen yhtiökokouksen alla, kertoo Talouselämä.

Pienosakas Taito Tuunanen luonnehtii hanketta ”Suomen pörssihistorian suurimmaksi ryöstöksi”. Hänen johtamansa pienosakasryhmä yrittää saada yhtiökokouksen hylkäämään Sammon hallituksen esityksen. Tuunasen mukaan unodettujen osakkeiden haltuunotto olisi oikeudeton, jopa 270 miljoonan euron arvoinen omaisuudensiirto nykyisille osakkaille.

– En voi hyväksyä tätä ryöstöä. Kohteena ovat yksityiset henkilöt, kuolinpesät ja monessa tapauksessa pienet yhteisöt, Tuunanen toteaa Talouselämälle.

Lähes samoja sanoja käyttää eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.), jonka mukaan kyseessä on ”törkeä kaappaus”. Turunen on pistänyt liikkeelle toimenpidealoitteen, jossa selvitetään juridisia mahdollisuuksia puuttua Sammon toimiin.

Turunen itse ei usko lainsäädännöllisten keinojen tehoon vaan toivoo Sammon kotimaisten suurosakkaiden eli Suomen valtion ja eläkeyhtiöiden puuttuvan asiaan ja suostuttelevan Sammon johdon muuttamaan mielensä. Tämä näyttää epätodennäköiseltä, koska Sammosta yli 60 prosenttia on ulkomaisessa omistuksessa.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on ottaa arvo-osuustilille merkitsemättömät Sammon osakkeet yhtiön haltuun ja todeta alkuperäisten osakkaiden osakeoikeudet menetetyiksi.

Tarina alkaa vuodesta 1997, jolloin Sampo siirtyi sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään ja kehotti osakkaitaan rekisteröimään paperiosakkeensa arvo-osuustileille. Rekisteröinti sai vauhtia vuonna 2006 kun osakeyhtiölakia muutettiin ja arvo-osuusjärjestelmä tuli pakolliseksi: omistajat saivat kymmenen vuotta aikaa siirtää osakkeensa tileille.

Siirto jäi tekemättä osakkeistaan tietämättömiltä ja omistuksensa unohtaneilta – osin siksi, että Sampo ei juuri ole tiedottanut ja muistutellut asiasta. Sammosta myönnetään Talouselämälle, että vuoden 1997 jälkeen yhtiö lähestyi hiljaisia osakkaitaan seuraavan kerran vasta syksyllä 2016 kymmenen vuoden määräajan ollessa umpeutumassa. Tuolloinkin yhtiö lähetti asiasta kirjeen vain yksityisille omistajille, ei kuolinpesille eikä yhteisöille.

Taito Tuunanen on yrittänyt saada Sammolta tietoa yhtiön osakevarastosta, jossa on suuri määrä aikoinaan säästöpankeista palautettuja paperisia osakkeita, jotka ovat jääneet osakkailta noutamatta. Talouselämän mukaan Sampo myöntää, että sillä on hallussaan näitä palautettuja osakkeita ja niistä vuoden 1997 tilannetta vastaava osakasrekisteri, mutta yhtiö ei kerro osakkeiden määrää lehdelle – kuten ei kertonut Tuunasellekaan.

– En pysty sanomaan, Sammon viestintäpäällikkö Maria Silander sanoo Talouselämälle.

Lähde: Talouselämä