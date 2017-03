”Subwayn kanasta jopa 57 % soijapapua” – paljastus viemässä CBC:n oikeuteen

Pikaruokaketju Subway on haastamassa kanadalaisen yleisradioyhtiön oikeuteen broilerijupakassa, kirjoittaa Talouselämä. CBC väittää, että Subwayn kanasuikaleissa on keskimäärin kanaa vain 42,8 prosenttia. Loppuosa on CBC:n mukaan soijapapua.

CBC:n Marketplace-ohjelma kertoi asiasta noin kuukausi sitten. Fortunen mukaan DNA-analyysi paljasti myös, että Subwayn uunipaistetussa broilerissa on keskimäärin broileria vain 53,6 prosenttia.

Subway on haastanut CBC:n oikeuteen ja vaatii 210 miljoonan dollarin eli vajaan 200 miljoonan euron korvauksia. Asian vahvistaa Subwayn tiedottaja Fortunelle, jonka mukaan CBC ei kuitenkaan vielä ole saanut haastetta.

CBC sanoo pysyvänsä uutisensa takana. Subway puolestaan kutsuu väitteitä ”häpäiseviksi ja täysin vääriksi”.

–Korkealaatuisen ruoan tarjoaminen on tärkein prioriteettimme ja olemme sitoutuneet siihen, että tämä faktuaalisesti virheellinen raportti korjataan”, Subway sanoi tiedotteessa.

Lähde: Talouselämä

