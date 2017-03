Uutta Mersua aletaan valmistaa Uudessakaupungissa: Tuhat uutta työpaikkaa

Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdas on allekirjoittanut sopimuksen Mercedes-Benzin seuraavan sukupolven automallin tuotannosta, kertoo Kauppalehti. Tämä tarkoittaa yli tuhatta uutta työpaikkaa.

Valmistussopimuksen kesto ja laajuus vastaavat aiempia vastaavia sopimuksia. Tuotanto käynnistyy vuoden 2018 lopulla, mutta määristä ei ole vielä tietoa.

Yhtiö käynnistää tänään rekrytointikampanjan, jolla haetaan yli tuhatta uutta autonrakentajaa. Projekti keskittyy A-sarjan hitsaamoon, mutta muutostarpeita on myös maalaamossa ja kokoonpanossa.

Investoinnin suuruus on lehden mukaan kymmeniä miljoonia euroja. Kyseessä on seuraavan sukupolven kompaktiluokan auto, mutta yhtiö ei tarkenna, mikä automalli on kyseessä.

Kauppalehden mukaan todennäköisesti on kyse uudesta A-sarjasta, jonka Mercedes-Benz esittelee tänä syksynä Frankfurtin autonäyttelyssä. Toinen vaihtoehto voisi olla B-sarja.

A-sarja on lanseerattu vuonna 2012, ja mallien elinkaari on yleensä kuutisen vuotta. Nykyistä A-sarjaa Uudenkaupungin autotehdas on valmistanut vuodesta 2013 ja valmistus jatkuu vielä tänä vuonna.

Kaikkiaan Uudenkaupungin autotehdas on kasvattamassa työntekijämääräänsä liki kahdella tuhannella henkilöllä parin vuoden takaisesta. Tehtaalla tulee olemaan noin 4 000 henkeä töissä ensi vuoden alusta, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

