Halpataksi kurvasi markkinoille täysin puun takaa – ”Aika erikoiselta kuulostaa”

Taksiliiton puheenjohtajalle tänään aloittanut halpataksipalvelu tuli täytenä yllätyksenä, kertoo Talouselämä. Puheenjohtaja Jari Lemmetyinen ei ollut torstaiaamuna kuullut mitään Kyyti-palvelusta, joka vie perille halvimmillaan kahdella eurolla.

Lemmetyinen sanoo olevansa huolissaan tulevasta kilpailijasta.

–Tämä on minulle ihan uusi juttu. Jos tällainen on markkinalle tulossa, tervetuloa vaan. On vaikea sanoa, miten se muuttaa markkinatilannetta, hän sanoo Talouselämän haastattelussa.

Lue uudesta toimijasta tarkemmin: Uusi halpataksi vie halvimmillaan 2 €/kyyti – asialla tuttu ”mullistaja”

Halpataksista vastaa Tuup Oy ja Pekka Möttö, joka tunnetaan aiemmin halpabussiyhtiö Onnibusista. Hän jätti Onnibusin viime vuonna.

–Ettei kävisi vain samalla tavalla kuin Onnibusin kanssa: Halvat autot alkoivat ajelemaan, ja nyt on yt:t sitten ja liikenne sekaisin siltä osin, ettei maaseudulla ole enää kuljetuspalvelua ollenkaan. Olen huolestunut siitä, että tässä saattaa käydä samalla tavalla, Lemmetyinen pohtii.

Keskisuomalainen kertoi tänään, että bussiyhtiö Onnibus irtisanoo 60 työntekijää, joista valtaosa on kuljettajia.

Halpataksin toiminta perustuu yhteiskyyteihin. Kyytejä on kolmea tyyppiä, perinteisiä taksimatkoja ja halvempia kyytejä, joissa asiakas joustaa matka- ja odotusajasta. Kaikki kyydit tilataan ja maksetaan matkapuhelinsovelluksella.

Lemmetyinen ihmettelee mallia.

–Aika erikoiselta kuulostaa. Perinteisesti taksitoiminta on ollut ovelta ovelle palvelun tuottamista nopeasti.

Halpataksi alkoi tänään liikennöidä Oulussa, mutta laajenee keväällä Tampereelle ja Turkuun ja suunnittelee tulevansa myös Helsinkiin tänä vuonna.

Taksiliiton Lemmetyinen ei halunnut kommentoida asiaa toistaiseksi tarkemmin, koska ei vielä tunne asiaa.

Lähde: Talouselämä