”Mahdoton” suomalaiskeksintö saikin rahaa Japanista – mullistava energiakokeilu alkaa pian Espoossa

Suomalainen energia-alan startup Teraloop on saanut sijoittajan Japanista, kertoo Tekniikka&Talous.

Japanilainen moottori- ja elektroniikka-alan jättiyritys Yaskawa on kiinnostunut Teraloopin suunnittelemasta uudenlaisesta energianvarastointitekniikasta, joka on yhdistelmä vauhtipyörää ja maglev-junaa. Teknologian ideana on varastoida sähkö munkkirinkilän mallisen putken sisällä kiitävien vaunujen liikkeeseen. Tämä liike-energia voitaisiin tarvittaessa muuttaa takaisin sähköksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan rinkilä olisi ollut halkaisijaltaan jopa 500-metrinen järkäle, joka kaivetaan maan alle. Ulkopuoliset fysiikan ja tekniikan ammattilaiset ovat arvostelleet suunnitelmaa toteuttamiskelvottomaksi ja mahdottomaksi. Teraloopin nykysuunnitelmissa rinkilä on kuitenkin pienempi.

Teraloop käyttää Yaskawalta saamansa rahat sähkövaraston prototyypin rakentamiseen. Investoinnin euromäärää ei paljasteta, mutta se on osa isompaa investointipakettia. Pilottilaitoksen – halkaisijaltaan kolmemetrisen – testaamisen on määrä alkaa jo ensi heinäkuussa todennäköisesti Aalto-yliopiston kampuksella Espoossa. Rahoittajien vakuuttamiseen puolestaan käytettiin pöytäkokoista demolaitetta.

Teraloopin toimitusjohtaja Ted Ridgway Watt on aiemmin kertonut Tekniikka&Taloudelle, että sähkömarkkinoilla tulee olemaan kysyntää energiavarastoille, joihin on mahdollista varastoida isojen aurinko- ja tuulipuistojen tuotantoa ja näin tasata sähköverkon tehotasapainoa.

Lähde: Tekniikka&Talous