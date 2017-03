KL: Saku Koivu kuuluu skandaalilihayhtiön omistajiin – ”En ole tästä asiasta kartalla”

Ex-jääkiekkoilija Saku Koivu kuuluu tuontilihaskandaalilla julkisuuteen nousseen Perniön Liha Oy:n omistajiin, kertoo Kauppalehti.

Koivu on omistajana Prepia Oy:n kautta. Saku Koivu on Prepian hallituksen puheenjohtaja ja hänen isänsä Jukka Koivu hallituksen jäsen. Jukka Koivu edustaa Prepiaa Perniön Lihan hallituksessa. Kauppalehden tavoittama vanhempi Koivu ei tiistaina osannut sanoa, miten suuri Prepian omistus on, mutta hallituspaikka viittaa merkittävään omistukseen.

Vuonna 2008, kun Koivut menivät sijoittajaksi Perniön Lihaan, omistusosuus oli lehtitietojen mukaan kymmenen prosenttia.

Tiistaina uutisoitiin syytteistä, joiden mukaan Perniön Liha oli käyttänyt vuonna 2015 tuotantoonsa 47 000 kiloa ulkomaista sianlihaa, jota se väitti kotimaiseksi. Toimitusjohtaja on myöntänyt syytteet pääosin oikeiksi.

Jukka Koivu ei halunnut kommentoida uutista.

– En ole tästä asiasta kartalla, hän sanoo ja toteaa toimitusjohtajan antavan kommentit.

Lähde: Kauppalehti

