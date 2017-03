Miljardööri Elon Musk pelkää ihmiskunnan puolesta – uusi yritys tuo älylaitteet aivoihin

Sarjayrittäjä, innovaattori ja miljardööri Elon Musk kertoo Twitterissä, että aikaa on vaikea löytää, mutta pakko on: ihmiskunnan ”eksistentiaalinen uhka” on liian korkea tekemättä jättämiselle.

Musk viittaa uuteen Neuralink-yritykseensä, jonka tarkoituksesta hän aikoo kertoa laajemmin piakkoin ilmestyvässä artikkelissa. Musk on pitkään ollut huolissaan ihmiskunnan pärjäämisestä tekoälyn kehittyessä: hän pelkää, että ihmisestä tulee tarpeeton ja ylivertaisten koneiden jyräämä.

Neuralinkin on määrä löytää ratkaisuja uhkakuvaan. Kauppalehti kertoo, että Muskin perustama yritys pyrkii yhdistämään tietokoneet ja älylaitteet ihmisaivoihin. Wall Street Journalin lähteiden mukaan yrityksen ideana on kehittää aivoihin asennettavia pieniä elektrodeja, joiden avulla voidaan kenties jonakin päivänä ladata tai istuttaa ajatuksia.

Neuralink-hankkeesta kertoo muun muassa Space.com-avaruussivusto. Sivuston mukaan Musk sanoi taannoin konferenssissa Dubaissa, että ihminen on jo osittain kyborgi, joka hyödyntää toiminnassaan olennaisesti älypuhelimen kaltaisia laitteita. Muskin mielestä ihmisen ja laitteen nykyinen yhteys – peukalon ja näppäimistön yhteistyö – on kuitenkin liian hidas. Eräänlainen ”laajakaistayhteys aivoihin” tuottaisi paremman symbioosin ihmisen ja tekoälyn välille, Musk katsoo.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2017