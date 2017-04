Varoitus asuntovelallisille: ”Paluu 1980-luvun korkotasoihin”

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen ennustaa blogissaan korkojen olevan lähdössä nousuun nykyisiltä pohjatasoiltaan. Hän muistuttaa, että korot ovat olleet pohjimmiltaan laskussa yli kolme vuosikymmentä.

–Viime kesänä pohjat tulivat kuitenkin vastaan. Esimerkiksi Suomen valtion kymmenen vuoden lainan tuottovaade käväisi loppukesällä aivan nollan pinnassa. Euribor-korot ovat lipuneet hieman alaspäin tämänkin jälkeen, mutta pitkät korot ovat nousseet pohjastaan, Heiskanen toteaa.

Hän vertaa markkinaodotuksia ja toteaa, että jos markkinoita on uskominen, korkojen nousu on niin loiva, että sitä tuskin nousuksi voi sanoa.

–Markkinoilla viisaus tiivistyy, mutta valitettavasti se ei ole historiassa riittänyt ennakoimaan korkoja oikein. Jos markkinoiden odotuksista olisi ollut kiinni, korot eivät koskaan olisi laskeneet nykyiselle tasolle.

Ekonomistien talouskasvu- ja inflaationäkymiin perustuvien haarukointien perusteella lyhyen nimelliskoron voi Heiskasen mukaan olettaa nousevan ”pidemmän päälle” 2–3 prosenttiin.

–Pyöreästi siis prosenttiyksikön matalammalle kuin finanssikriisiä edeltävinä kymmenenä vuotena, mikä sopii hyvin yksiin alentuneiden pidemmän ajan kasvuodotusten kanssa, hän kommentoi.

Heiskanen korostaa, että inflaatio on se, joka historiassa selittää suurimmat korkojen vaihtelut.

–Paljon on siis kiinni nykyisen epätavanomaisen rahapolitiikkaympäristön seurauksista. Kaikkein eniten inflaatio on silti lähtenyt laukkaamaan erilaisten kriisien seurauksena. Tässä suhteessa politiikka on laajemminkin villi kortti. Kaiken tämän perusteella oma arvioni on, että markkinoiden nykyiset odotukset ovat vuosikymmenen tai parin tähtäimellä alimitoitettuja. Perusskenaario koroille on maltillinen mutta markkinoiden odotuksia suurempi nousu. Ja tässä arvion aikajänne on siis vuosikymmen tai pari, hän arvioi.

–Alalaidalla on Japanin mallin skenaario ja ylälaidalla poliittisesta haaksirikosta johtuva paluu 1980-luvun korkotasoihin. Suuremmat riskit näen perusskenaariota kohtuullisesti korkeampiin korkoihin, mutta armeliaasti jätän aikataulun ilmoittamatta, Heiskanen jatkaa.

”Kyllä korkeampien korkojen aikakin tulee vastaan”

Suomen Pankki otti kantaa korkotasoon torstaina ja arvioi, että euroalueella tarvitaan yhä kevyttä rahapolitiikkaa.

–Rahapolitiikan näkökulmasta on keskeistä varmistaa, ettei pitkien korkojen nopea ja ennenaikainen nousu muodostu talouskasvun esteeksi tilanteessa, jossa kasvu ei vielä ole riittävästi itseään ylläpitävää. Suomessa talousnäkymät ovat viime aikoina vahvistuneet, mutta talouskasvun ennustetaan pysyvän euroalueen keskiarvoa hitaampana. Suomi hyötyy alueen muiden maiden lailla keveästä rahapolitiikasta, pääjohtaja Erkki Liikanen kirjoitti Euro ja talous -julkaisun pääkirjoituksessa.

Hän toisti viestinsä Ylen Ykkösaamussa lauantaina, mutta neuvoi silti lainanottajia varautumaan aikaan, jolloin korot nousevat.

–Pidämme ohjauskorot alhaisella tasolla, mikä pitää lyhyet korot alhaalla ja pitemmän aikaa. Jokaisen lainottajan pitää tietysti muistaa, että kun lainoja otetaan pitkäksi aikaa, kyllä korkeampien korkojen aikakin tulee vastaan, Liikanen sanoi.

Suomalaisten velkaantumisesta on viime aikoina varoiteltu tiuhaan. Viimeksi asiaan kiinnitti huomiota Finanssivalvonta (Fiva) tiistaina. Se moitti asuntolainoihin asetettua kattoa tehottomaksi keinoksi hillitä kotitalouksien velkaantumista. Fivan mukaan vakuusperusteinen lainakattosääntely on kierrettävissä kulutusluotoilla.

Fiva valmistelee asuntolainojen keskimääräisten riskipainojen vähimmäistason asettamista aiemmin suunniteltua suuremmaksi. Fiva katsoo makrovakauspäätöksessään, että tavoitteena on 15 prosentin riskipainoalarajan käyttöönotto ensi vuoden alusta 10 prosentin alarajan sijaan.

–Riskipainojen korotuksilla vahvistetaan koko rahoitusjärjestelmän kykyä kestää asuntoluotonantoon liittyviä riskejä, joita kotitalouksien kasvava velka lisää, Fivan johtokunnan puheenjohtaja ja Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn kommentoi.

Matala korkotaso mahdollistanut suuret lyhennykset

Suomen Pankin perjantaina julkistamien tilastojen mukaan suomalaiset ovat alkaneet lyhentää asuntolainojaan. Keskuspankki uskoo, että matalalla korkotasolla on ollut vaikutusta.

–Matala korkotaso on mahdollistanut asuntolainojen aiempaa suuremmat lyhennykset. Asuntolainoja, joiden lyhennystapana on ollut kiinteä tasaerä, on lyhennetty nopeammin, kun pääoman osuus lyhennyksestä on ollut aiempaa suurempi. Arviolta noin 40 prosentissa suomalaisten kotitalouksien asuntolainoista lyhennystapana on kiinteä tasaerä, keskuspankki toteaa.

Vuonna 2016 asuntolainoja lyhennettiin Suomen Pankin mukaan 15,6 miljardin euron arvosta, mikä on suhteessa asuntolainakantaan eniten neljän viime vuoden aikana. Keskuspankki sanoo, että vuonna 2017 lyhennysten määrät ovat edelleen kasvaneet, ja tammi-helmikuun aikana asuntolainoja lyhennettiin yli 2,5 miljardin. euron arvosta. Vastaavana ajankohtana uusia asuntolainoja nostettiin saman verran, 2,5 miljardin euron edestä.

Suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor noteerattiin perjantaina -0,109 prosentissa.

