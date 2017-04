Tekes hehkuttaa Duudsonit-efektiä: ”17 miljoonaa näyttöä, palaute 99% positiivista”

Valtion innovaatiorahoittaja Tekes kehuu Duudsonien avulla suoritetun suomalaisten vientiyritysten kampanjan keränneen yritysvideoille yli 17 miljoonaa näyttökertaa.

Duudsonit ja Tekes tuottivat muun muassa superhitiksi nousseen metsäkonerodeo-videon Ponssen kanssa.

– Meanwhile in Finland -videosarja sai erittäin hyvän vastaanoton. Kampanjan saama palaute on ollut 99-prosenttisesti positiivista. Kampanja koettiin hyväksi avaukseksi esitellä suomalaista osaamista ja huipputason innovaatioympäristöä maailmalle, Tekes hehkuttaa.

– Videot keräsivät The Dudesons -kanavilla sosiaalisessa mediassa yli 17 miljoonaa näyttökertaa, joista 90 prosenttia tuli muualta kuin Suomesta. Youtuben kautta tavoitettu yleisö oli hyvin miesvoittoista. Noin 45 prosenttia katsojista on ollut 25-44-vuotiaita.

Duudsonien Jarno Laasala toivoo, että kampanjaa hyödynnetään tulevaisuudessakin.

– Ollaan ylpeitä siitä, mitä suomalaiset yhdessä saavat aikaan. Me itse olemme ylpeitä kampanjan tuloksista, Laasala sanoo tiedotteessa.

