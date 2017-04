Dieselautot häviävät pian Euroopasta? Neste: ”Kysyntä voi silti jopa kasvaa”

Euroopan unioni haluaa kiristää autojen typen oksidipäästöjen valvontaa. Sisämarkkinoista vastaava puolalaiskomissaari Elżbieta Bieńkowska kertoi brittilehti Guardianille uskovan sen johtavan dieselautojen häviämiseen Euroopasta ”nopeammin kuin uskommekaan”. Samaan aikaan suomalainen öljynjalostaja Neste panostaa uusiutuvaan dieseliin ja näkee oman markkinansa yhä kasvavan.

EU:n parlamentti hyväksyi viime viikolla uudet suositukset, joissa vaaditaan autojen päästöille parempaa testausta.

–Siihen sopeutuminen on hyvä aloittaa. Ne jotka sopeutuvat nopeammin, pärjäävät, sanoo suomalainen europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari Uudelle Suomelle.

Jaakonsaari kuuluu EU:n sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan, jossa uutta päätöslauselmaa on valmisteltu. Kyse on toistaiseksi suosituksesta, joka ei ole sitova.

–Tunnetusti EU:n päätöksenteko on monimutkaista ja hidasta. Se lähtee suosituksesta ja päätyy sitten jossain vaiheessa vähän jämerämpiin toimenpiteisiin. Minulle ei ole nyt käsitystä, miten nopeasti tässä edetään, mutta trendi on selvä – ennemmin tai myöhemmin, selventää Jaakonsaari.

Taustalla on halu kiristää valvontaa Volkswagenin päästöskandaalin jälkeen. EU vaatii, että vuoden 2014 jälkeen valmistettujen dieselautojen typen oksidipäästöt eivät saa ylittää 8 grammaa 100 kilometriä kohden. Mittaukset tehdään kuitenkin testiolosuhteissa eikä tieliikenteessä.

Volkswagenin päästöhuijausskandaali oli lopulta vain merkki autoalan laajemmasta toimintatavasta. Pian skandaalin alettua syksyllä 2015 saksalainen autojärjestö ADAC teetti oman selvityksensä eri diesel-automallien typenoksidipäästöistä. Joidenkin mallien typenoksidipäästöt olivat yli kymmenkertaiset ilmoitettuihin päästöihin nähden.

EU:n parlamentti ehdottaakin nyt, että jatkossa joka viides uusi auto testattaisiin ja jokaisesta päästörajat ylittävästä autosta voitaisiin määrätä valmistajalle jopa 30 000 euron sakko. Myös eurooppalaiset suurkaupungit Pariisi, Lontoo, Madrid ja Ateena ovat rajoittamassa diesel-autoilua sen hiukkas- ja lähipäästöjen vuoksi.

Komissaari Bieńkowska ei usko, että valmistajat selviävät tästä. Hän onkin aiemmin Politicon haastattelussa painottanut vahvempaa tukea sähköautoilulle. Volvo Cars on ilmoittanut, että se on lopettamassa dieselautojen valmistuksen vuonna 2020 ja myös Renault on arvioinut, että dieselit häviävät Euroopasta.

Jaakonsaari kertoo, että yhteydenottoja tulee koko ajan ”ja varmasti kasvavassa määrin”.

”Lentoliikenteessä nestemäiselle polttoaineelle ei vaihtoehtoa”

Öljy- ja energiayhtiö Nestettä tilanne ei huoleta, vaikka diesel-autoilulle povataan loppua Euroopassa, sanoo yhtiön yhteiskuntasuhteista vastaava Ilkka Räsänen kertoo Uudelle Suomelle.

–Näemme, että erilaisten diesel-polttoaineiden kysyntä pysyy kyllä ennallaan tai jopa kasvaa. 70 prosenttia dieselistä käytetään raskaassa liikenteessä, kuorma-autoissa ja busseissa. Kulutus siellä tullee olemaan aika vakaana, koska muita käyttövoimia on vaikeampi ottaa käyttöön, Räsänen kertoo.

Uudet säännökset eivät ole vaikuttamassa raskaaseen liikenteeseen vaan juuri henkilöliikenteeseen.

– Meidän tuotteillemme on edelleen markkinaa huolimatta siitä, mitä diesel-henkilöautoille käy tai ei käy.

–Sitten 10–15 vuoden kuluttua alkaa tulla enemmän muita käyttövoimia raskaaseen liikenteeseen, mutta siellä käyttöönotto on paljon raskaampaa, hitaampaa ja vaikeampaa.

Vakaan kysynnän ja mahdollisuuksien myötä yhtiö jatkaa panostuksiaan uusiutuvaan dieseliin. Alkuvuodesta se toi kuluttajamarkkinoille uuden NesteMy-tuotteen aggressiivisella markkinointikampanjalla.

–Sitä on tuotu aika harvalle huoltoasemalla, ja me olemme kokeilumielessä katsoneet, paljonko kuluttajat ovat valmiita tällaisesta tuotteesta maksamaan. Se on uusiutuva diesel, eli se on tehty 100-prosenttisesti tähteistä ja jätteistä, sanoo Räsänen

Toinen syy kutsua uutta tuotetta uusiutuvaksi dieseliksi on se, että biodiesel, tai ensimmäisen sukupolven biodiesel, kärsi erittäin huonosta maineesta.

Aiemmin Neste jalosti biodieseliä muun muassa palmuöljystä ja joutui ympäristöjärjestöjen rankan ryöpytyksen kohteeksi. Kohun ollessa kiivaimmillaan vuonna 2011 Neste valittiin maailman vastuuttomimmaksi yritykseksi Greenpeacen ja Berne Declaration -järjestön äänestyksessä.

Uusiutuvan dieselin osalta Räsänen näkee mahdollisuuksia etenkin lentopolttoaineiden ja biomuovien puolella. Hän kertoo, lentokoneiden käyttämä kerosiini on jalosteena hyvin lähellä dieselöljyä.

Tiedelehti Naturessa julkaistiin maaliskuussa tutkimus, jossa oli selvitetty biopolttoaineen käyttöä lentoliikenteessä. Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruusvirasto Nasa oli yhteistyössä Saksan ja Kanadan ilmailuvirastojen kanssa kokeilleet camelinasta eli kitupellavasta jalostettua biopolttoainetta. Sekoitettuna yhden suhde yhteen tavallisen kerosiinin kanssa seoksella oli onnistuttu vähentämään päästöjä 50–70 prosenttia matkakorkeudessa.

–Lentoliikenteen määrä kasvaa, ja sen päästöt kasvavat, eikä siellä oikeastaan ole vaihtoehtoja nestemäisille polttoaineille. Se on joko fossiilinen kerosiini tai uusiutuva polttoaine, Nesteen yhteiskuntasuhteista vastaava Räsänen toteaa.

Biokerosiinin suomalainen öljynjalostaja on selvittänyt muovien valmistamista bioöljystään.

–Olemme kehitelleet bisnesmallia biomuoveille, jotka voitaisiin jatkojalostaa tästä uusiutuvasta dieselistä. Julkaisimme viime syksynä aiesopimuksen yhteistyöstä Ikean kanssa, että kehitellään yhdessä uusiutuvaa muovia. Siihen tuntuu olevan paljon mielenkiintoa kuluttajatavarayhtiöillä, Räsänen toteaa.