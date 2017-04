Näkökulma: Vanha levy, Sixten Korkman – Onko meitä suomalaisia koko ajan ruoskittava?

Suomen hallitus valmistautuu ensi viikon puoliväliriiheen yllättävän mukavissa taloudellisissa oloissa. Vaan silti meillä jaksetaan synkistellä.

Tilastokeskus kertoi kiirastorstaina, että Suomen työpäiväkorjattu bkt kasvoi helmikuussa kolme prosenttia viime vuoden helmikuusta. Tammikuussa bkt kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Pitkästä aikaa kovia lukuja. Ainakin pankkiekonomistit ovat innoissaan, Uusi Suomi raportoi pääsiäisenä.

”Yli kolmen prosentin kasvua jo parina kuukautena perätysten ja luottamusluvut povaavat jatkoa. Mahdottomana pidetty käymässä toteen?” twiittasi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

”Ilman vakavia suhdannetöyssyjä tuo 3 prosentin nousu voisi jatkua 2017”, reagoi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Twitterissä.

”Ja nyt jos ennusteet ovat olleet noin puolessatoista prosentissa, niin kyllä tämä alkuvuosi näyttää siltä, että ne ovat jäämässä jälkeen, jos tämä tätä vauhtia menee”, Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju totesi tänään Iltalehdessä.

Samaan aikaan kuluttajien luottamus on korkeimmillaan yli kuuteen vuoteen. Tammikuussa 49 prosenttia uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 14 prosenttia arvioi maamme talouden huononevan.

Mutta ettei niin sanottu totuus unohtuisi, on meitä suomalaisia joidenkin mielestä jatkuvasti ruoskittava.

”Olemme pitkään kärsineet Nokian ja paperiteollisuuden vaikeuksista, maailman investointilamasta ja Venäjän-viennin romahduksesta… Olemme pelkureita, ja tuo pelko on historian valossa ymmärrettävää. On koettu nälkää ja kärsitty lamaa, on käyty sota veljiä vastaan ja sotia itänaapuria vastaan. Pelon juuret ovat syvällä. Mutta ei sille enää aikoihin ole ollut entisen kaltaisia perusteita. Voisimme jo rohkaistua”, tilittää muun muassa valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana pitkään työskennellyt Sixten Korkman Helsingin Sanomissa aivan kuin surkuttelisimme parhaillaan jossain syvimmän kuilun pohjalla vailla valon pilkahdustakaan.

Ja ensi viikolla kuulemme lisää heikkouksista ja uhkakuvista. Silloin valtiovarainministeriö julkaisee tuoreimman kasvuennusteensa, johon lienee taas kaivamalla kaivettu ahdistuksen aiheita, vaikka tosiasiassa maailma hymyilee meille juuri nyt leveästi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.