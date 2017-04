Yrittäjä varoittaa Suomen tilanteesta: ”Kenen verotuloilla sitten maksetaan asumistuet?”

Helsinkiläinen yrittäjä, Trainers’ Housen ja Razorfish Suomen entinen toimitusjohtaja Tuomo Luoma varoittaa Suomen tilanteesta ja viittaa pohjoismainen aluekehityksen keskuksen Nordregion julkaisemaan karttaan, jonka mukaan Suomi on ainoa Pohjoismaa, jonka alueella väkiluku vähenee niin luonnollisen väestönmuutoksen kuin kokonaismuuttoliikkeenkin osalta.

–Samaan aikaan kun maailmanennätyssuuret ikäluokat eläköityvät ja eläkkeistä on rahastoitu vain vajaa neljännes, työtuloillaan eläkemaksuja maksavat työntekijät vähenevät dramaattisesti, Luoma kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän arvioi, että Suomi on pian tilanteessa, jossa yhden työssäkäyvän sivukuluilla elätetään kahta tulonsiirtojen saajaa. Samaan aikaan korkeat verot ja hinnat ovat Luoman mukaan ”halvaannuttaneet” yrittäjyyden.

–Mutta yrittävät ja hyvätuloiset ihmiset eivät nouse barrikadeille. He vähentävät työntekoa, eivät tee riskipitoisia investointipäätöksiä tai muuttavat ulkomaille. He siirtyvät, tekemättä enempää asiasta numeroa, takavasemmalle hyödyntämään globaalin maailman uusia ja parempia mahdollisuuksia. Se on valtava menetys, koska eniten tienaava 10 prosenttia maksaa valtion tuloverokertymästä noin 70 prosenttia. Kenen verotuloilla sitten maksetaan asumistuet, Luoma kysyy.