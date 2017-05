Salkunhoitaja hurmaantui talousnäkymistä: ”Viimeksi näin hyvältä näytti 1980-luvulla”

Talousasiantuntijat arvioivat talousnäkymät erittäin hyviksi, kirjoittaa Talouselämä. Ylimpiä ylistyssanoja käyttää Seligson & co -rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja salkunhoitaja Peter Seligson. Hänen mukaansa viimeksi näin hyvältä näytti 1980-luvun alussa.

–Maailma silloin ja nyt on yksi yhteen, terrorismi mukaan lukien. Harva asia maailmassa muuttuu, pyörä vaan keksitään joka kerta uudelleen Seligson sanoo.

Talouselämän mukaan Seligson vaikuttaa puheissaan miltei euforiselta.

–Tämä on vasta toinen kerta elämäni aikana, kun taloudellinen tilanne näyttää näin hyvältä.

–Meillä on kaikki infrastruktuuri, mitä tarvitaan talouskasvuun pariksikymmeneksi seuraavaksi vuodeksi.

Seligson korostaa puhuvansa isosta syklistä eli 30–40 vuodesta.

–Sitten tulee pikkusykli päälle – totta kai se kääntyy jossain vaiheessa, Yhdysvalloissa varmaan viimeistään parin vuoden päästä.

Myös Suomen pankin kansainvälisen ja rahatalouden toimiston vanhempi neuvonantaja Hanna Freystätter näkee näkymät positiivisina. Hänen mukaansa Suomen pankin ja IMF:n ennusteen perusteella maailmantalouden kasvu kiihtyy verrattuna viime vuoteen.

–Lyhyen aikavälin merkit ovat hyvät: luottamus talouteen on korkealla kautta linjan, teollisuustuotannon kasvu on kehittynyt hyvin, samoin vähittäiskauppa useassa maassa, ja maailmankauppa on selvästi kiihtynyt, Freystätter sanoo.

Myös EK:n talouspolitiikan johtaja Jussi Mustosella on ”tutina, että tämä toivonkipinän ja sen sammumisen rytmi vihdoinkin loppuu”.

–Meillä on upswing käynnissä ja se koskee sekä kehittyneitä että kehittyviä maita, Mustonen sanoo Talouselämälle.

Suomelle tärkeintä on, miten Kiinalla menee. Suomessa vielä odotetaan, että vienti lähtisi vetämään. Suurimmat riskit puolestaan liittyvät Yhdysvaltain uuteen hallintoon ja sen arvaamattomaan talouspolitiikkaan. Venäjällä on näkyvillä hyviä merkkejä ja luottamus nousee, mutta maa on hyvin riippuvainen öljyn hinnan vaihtelusta.

