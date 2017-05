Suomalaisasiantuntijat: ”Le Penin voitto olisi shokki - heikentäisi talouskasvunäkymiä Suomen kannalta”

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula arvioi blogissaan, että Marine Le Penin voitto Ranskan presidentinvaalien toisella kierroksella huomenna sunnuntaina olisi shokki. Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki puolestaan varoittaa omassa kommentissaan Le Penin voiton vaikutuksista Suomen talouteen.

–Huomista ratkaisevaa äänestyskierrosta Ranskan presidentinvaaleissa odotetaan markkinoilla varsin yksituumaisena. Ensimmäisellä kierroksella ennustajilla osui askel lankulle, ja siitä innostuneena markkina hinnoittelee tällä hetkellä Emmanuel Macronin valinnan lähes sataprosenttisen varmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Macronin valinnan toteutuessa reaktiot markkinoilla jäävät todennäköisesti varsin laimeiksi, korkeintaan riskinottohalu saattaa hivenen kasvaa. Marine Le Penin voitto puolestaan olisi shokki, jonka seurauksia voi koettaa arvailla sen perusteella, kuinka markkina ensimmäisen äänestyskierroksen aikaan käyttäytyi, Mursula kirjoittaa.

Hän ennakoi, että pidemmällä aikavälillä suurimmat vaikutukset tulevat sitä kautta, että kandidaattien suhtautuminen Euroopan unioniin, yhteisvaluutta euroon, globaaliin kaupankäyntiin ja globalisaatioon yleensäkin poikkeaa valtavasti toisistaan. Le Pen edustaa protektionismia ja maahanmuuttovastaisuutta ja ajaa Ranskan eroa eurosta ja nykymuotoisesta EU:sta. Macron taas on globalisaation kannattaja ja ajaa syvenevää Euroopan integraatiota, joskin hänkin on peräänkuuluttanut tiettyjä muutoksia nykymalliseen unioniin ja erityisesti sen päätöksentekomekanismeihin ja hallintotapaan.

–Sijoittajan näkökulmasta Macron tarkoittaa jatkuvuutta ja parempaa ennustettavuutta, kun taas Le Penin hallinnon linjauksia joutuisimme arvuuttelemaan ja odottelemaan hieman pidempään. Se taas puolestaan lisäisi markkinoiden volatiliteettia. Jo entuudestaan vaikeat Brexit-neuvottelut hankaloituisivat vielä lisää, Mursula ennustaa.

Hän korostaa samalla, että politiikassa vaalivoittajakin joutuu yleensä tekemään kompromisseja, ja siksi vaalituloksen merkitys on lopulta rajallisempi, kuin kampanjan ollessa kuumimmillaan kuvitellaan.

–Vahvoillakin valtaoikeuksilla varustetulla päämiehellä on yleensä vain rajallinen päätösvalta ja kaikki isommat päätökset tai linjaukset vaativat normaalisti laajemman poliittisen kentän tuen. Tämä on näkynyt mm. presidentti Trumpin vaikeutena saada vaalikampanjansa aikana hehkuttamiaan linjauksia läpi, edes oman puolueen keskuudessa. Ranskassakin esimerkiksi EU-jäsenyys on kirjattu perustuslakiin, jolloin isojen muutosten aikaansaaminen ei pelkästään vastavalitun presidentin toimesta tapahdu. Tämän lisäksi ranskalaiset ovat ainakin näihin päiviin asti olleet suhteellisen euro- ja EU-myönteisiä, Mursula kommentoi.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki puolestaan arvioi, että Macronin vaalivoitto olisi Suomen talouden kannalta huojentava uutinen, sillä se pitäisi Ranskan aseman Euroopassa vakaana ja suosisi sisämarkkinoiden kehitystä. Protektionistisia ajatuksia kannattavan Le Penin voitto olisi Kuoppamäen mukaan sen sijaan haaste.

–Suomi tarvitsee kansainvälisen kaupan piristymistä saadakseen lisää vauhtia talouden elpymiseen. Le Penin voittaessa myös Euroopan Unionin toimintakyky ja tulevaisuus olisivat uhattuina, mikä heikentäisi talouskasvunäkymiä Suomen kannalta keskeisellä EU:n sisämarkkinalla, hän sanoo.

Kuoppamäki muistuttaa, että Ranska oli vajaan 4 prosentin osuudella ulkomaankaupasta Suomen kahdeksanneksi suurin kauppakumppani vuonna 2016.

–Kauppa on kännykkävientimme romahduksen jälkeen ollut Suomelle hieman alijäämäistä. Ranska on tärkeä vientimarkkina metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden tuotteille. Le Penin voitto iskisikin näille toimialoille, mikäli Ranska nostaisi kaupan esteitä ja suosisi kotimaista tuotantoa julkisissa hankinnoissa. Ranskasta puolestaan tuodaan etenkin autoja ja kemian teollisuuden tuotteita, hän toteaa.

Mikko Mursula korostaa, että Euroopan vaalivuosi ei pääty Ranskan presidentinvaaleihin.

–Reilun kuukauden päästä pidetään parlamenttivaalit samaisessa maassa. Saksassa on liittopäivävaalit syksyllä ja taitaa Italiassakin jo häämöttää seuraavat vastaavat. Kaikissa niissä tulee yhtenä teemana olemaan Euroopan unioni ja euro, jos ei muuten niin hiljalleen lämpenevien Brexit-neuvottelujen pakottamana, hän kuvailee.

