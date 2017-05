”Sopii kokeilla, jos pitää yrityksen luotsaamista helppona” - Hjallis Harkimo avautuu hallitustyöskentelystä IL-blogissa

Kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo (kok.) ihmettelee IL-blogissaan nurinaa yhtiöiden hallitusten palkkioista.

–Vaikka yksityinen yritys maksaa omista rahoistaan palkkiot, suomalainen tietää, että se on liian suuri. Mutta varsinkin valtion tai kunnan yhtiöiden poliittiset hallitusedustajat herättävät syvää katkeruutta. Palkkiot ovat aina liian isoja – niin tunteisiin vetoavasti niistä aina uutisoidaan, Harkimo kirjoittaa.

–Kaikille yrityselämää tunteville on selvää, että hallitustyöskentely ei ole mitenkään helppoa. Hallituksella on ihan oikea juridinen vastuu yrityksestä. Joka vuosi pitää saada vastuuvapauslausunto todisteeksi siitä, että kaikki on mennyt kirjan mukaan. Jos yritys on vähänkään suurempi, kokouksia on kuudesta kymmeneen vuodesta. Hallitusmateriaaleihin kuuluu kymmeniä sivuja lukemista, ja sen jälkeen pitäisi osata antaa oikeat neuvot ja tehdä oikeat päätökset, jotta kyseinen yritys menestyy. Kokoukset ovat pitkiä, joskus vetäydytään parin päivän strategiakokouksiin. Sopii kokeilla, jos pitää yrityksen luotsaamista helppona, hän jatkaa.

Harkimo istuu muun muassa Veikkauksen hallituksessa ja kertoo kokouspalkkion siellä olevan 600 euroa ja jäsenen vuosipalkkion 24 000 euroa.

–Ajattelin korvauksen olevan kohtuullinen, mutta katsoessani näitä tuoreita pörssiyhtiöiden toimintakertomuksia huomaan, että taidan sittenkin istua väärässä hallituksessa, hän kommentoi.

Harkimo huomauttaa, että hyvätuloisimpia ovat pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, joille korvataan kokousten ulkopuolisten tehtävien hoitamisesta satoja tuhansia euroja. Samalla Harkimo huomauttaa, että suomalaiset suuryritykset voivat nostaa hallituksiinsa enemmän nuoria.

–Itselläni on hallitustyöskentelystä yksi vahva mielipide, mutta se ei liity rahaan: Suomalaiset isot yritykset kierrättävät aivan liikaa samaa vanhenevaa kööriä hallituksissaan. Nuoret aistivat maailman muutoksen. Heille pitäisi antaa hallituksissa tilaa ja vastuuta.