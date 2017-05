Suomi nappaamassa ison siivun USA:n suurtilauksesta? – ”Jäänmurtajat made in Finland”

Vienninedistäjä Finpro uskoo, että Suomi saa ison osan Yhdysvaltain tulevan jäänmurtajatilauksen töistä. Suomalaisen työn osuus voi nousta jopa 30 prosenttiin, Kauppalehti kertoo.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto on tilaamassa vähintään kaksi raskasta ja kaksi keskiraskasta polaarijäänmurtajaa, joilla voi ajaa molemmille napa-alueille. Finprossa arvellaan, että aluksia saatetaan kuitenkin tilata kaikkiaan kuusikin.

– RMC:n telakka Raumalta on tarjonnut alusten runkojen valmistusmahdollisuutta Suomesta. Ilman suomalaisten apua yhdysvaltalaiset eivät pysty näitä murtajia rakentamaan, sanoo meriteollisuuden asiantuntija Ulla Lainio Finprosta Kauppalehdelle.

Myös äskettäin USA:ssa vieraillut kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) vakuuttaa suomalaisen osaamisen olevan tarpeen.

– [Vierailulla] kannustimme Yhdysvaltoja hankkimaan Suomesta maailman parhaat jäänmurtajat made in Finland. Yhdysvalloilla on vain yksi jäänmurtaja, eikä heillä ole osaamista valmistamiseen. Suomesta tämä kyky löytyy. Kaupan hidasteena on amerikkalaisten omat säädökset ostaa vain amerikkalaista, Taavitsainen kertoo Puheenvuoron blogissaan.