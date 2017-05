Kansanedustaja varoittaa: ”Jos korkotaso nousee, Suomi on nopeasti kriisissä”

Ei hyvältä näytä, summaa kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (ps.) ajatuksensa Suomen velkataakasta ja tulevaisuuden talousnäkymästä.

Saarakkala varoittaa kirjoituksessaan valtion noin 116 miljardin euron velasta. Tänäkin vuonna valtion budjetista noin 10 prosenttia rahoitetaan velalla, hän toteaa, ja samaan aikaan myös kotitalouksien velkataso on huolestuttava.

Tästä Suomea on varoitettu, Saarakkala lisää.

– Jos korkotaso nousee, ovat sekä kotitaloudet että julkinen talous Suomessa nopeasti kriisissä. Jo tänä vuonna Suomi tulee rikkomaan keskipitkän aikavälin rakenteellisella alijäämällään EU:n finanssipoliittista sopimusta, jonka edellinen hallitus Suomen osalta solmi. Suomen alijäämän ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,7 prosenttiin, kun se saisi olla korkeintaan prosentin, Saarakkala kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lue lisää: Suomelle varoitus Euroopasta – syynä tavallisten suomalaisten velkaantuminen

Saarakkala toteaa, että EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen 60 prosentin BKT-pohjaista velkakriteeriä Suomi jo rikkoo, ”mutta toistaiseksi vaikean taloussuhdanteen perusteella asia on saatu selitettyä parhain päin”. Vaikka talous on nyt kääntynyt nousuun, ei työllisyys kehity toivotusti.

– Työllisyysaste voi nousta 70 prosenttiin vaalikauden lopussa, mutta ilman uusia lisätoimia työllisyyspolitiikassa se ei siis nouse kuitenkaan tavoiteltuun 72 prosenttiin, mikä olisi välttämätöntä velkaantumisen pysäyttämiseksi, hän katsoo.

Kansanedustaja muistuttaa huoltosuhteesta.

– 2020-luvulla Suomen huoltosuhde nousee 38 prosentilla siten, että kun lapsia ja eläkeikäisiä on nyt 53 sataa työikäistä kohden, on heitä vuonna 2025 arviolta 73. Tämä edellyttää työllisyysasteen nostamista lähemmäs 80 prosenttia, kun se nyt on 69 %, sillä menopaineet kasvavat.

– Jos velkaantumista ei saada nykytilanteessa pysäytettyä, Suomen julkinen talous romahtaa vuoteen 2025 mennessä, sillä silloin sitä velkaa ikärakenteesta johtuen joudutaan väkisinkin ottamaan, jos sitä joku taho Suomelle vielä tuolloin järkevään hintaan myöntää, Saarakkala kirjoittaa.

Hänen mielestään on ”merkillepantavaa, että me poliitikot etenkin hallituksessa saame näistä edellä olevista madonluvuista huolimatta aika paljon kriittistä palautetta siitä, että leikkaamme menoja ja palveluita”.

– Kun korkotaso ei reagoi ylöspäin eli halpaa lainaa saadaan helposti, ei uskota, miten syvällä suossa Suomi todellisuudessa jo nyt on.

