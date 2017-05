Donald Trump lupasi USA:lle kuusi jäänmurtajaa – Suomi hakee suurtilausta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on luvannut rakennuttaa pitkään vaadittuja jäänmurtajia rannikkovartiostolle, kertoo sanomalehti Washington Post. Suomikin toivoo saavansa osansa tilauksesta – ja Suomi myös mainitaan amerikkalaislehden sivulauseessa.

Washington Postin mukaan Trump ei keskiviikon lausunnossaan tarkentanut, miten jäänmurtajatilaus rahoitetaan tai miten hänen suunnitelmansa eroaa presidentti Obaman jo tekemistä suunnitelmista.

– Hallintoni alaisuudessa tulemme rakentamaan ensimmäiset uudet raskaat jäänmurtajat, mitkä Yhdysvallat on nähnyt yli 40 vuoteen. Rakennamme monta jäänmurtajaa, Trump lupasi keskiviikkona puhuessaan rannikkovartiostolle.

Trump viittasi puheessaan rannikkovartioston komentajan Paul Zukunftin aiempiin sanoihin. Zukunftin mukaan Trumpin hallinto on viimein myöntänyt rahaa ja USA tulee rakentamaan kuusi uutta jäänmurtajaa.

Washington Postin mukaan USA:lla on neljä jäänmurtajaa, mutta yksi niistä on toimintakyvytön ja vain yksi toimivista aluksista on niin sanottu raskas jäänmurtaja. Tähän viittasi myös Suomen vienninedistäjän Finpron meriteollisuuden asiantuntija Ulla Lainio aiemmin kertoessaan, että Suomi toivoo saavansa jopa 30 prosenttia USA:n jättimäisen jäänmurtajatilauksen työstä. Raumalainen RMC:n telakka on Lainion mukaan tarjonnut Yhdysvalloille mahdollisuutta valmistaa alusten runkoja Suomessa.

– Ilman suomalaisten apua yhdysvaltalaiset eivät pysty näitä murtajia rakentamaan, Lainio sanoi äskettäin Kauppalehdelle.

Mahdollisuuksia heikentävät amerikkalaisten säädökset painottaa hankintojen kotimaisuutta.

Suomi saa kuitenkin maininnan Washington Postin jutussa. Komentaja Zukunftin mukaan USA:n arktinen toiminta olisi pulassa, mikäli ainoa raskas jäänmurtaja Polar Star jumittuisi jäähän. Yhdysvallat tarvitsisi silloin ulkovaltojen apua. ”Suomella on kyvykkäitä aluksia ja se olisi yksi potentiaalinen vaihtoehto”, Washington Post kertoo Zukunftin sanoneen.

