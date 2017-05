Ekonomisti Suomen tilanteesta: ”Ei meitä voi ainakaan pessimismistä syyttää!”

Suomen taloudesta on viime aikoina saatu paljon positiivisia uutisia. Erilaiset luottamusluvut ovat nousussa, työttömyys on laskenut, yritykset ovat jälleen uskaltautuneet investoimaan ja vientikin osoittaa vihdoin piristymisen merkkejä.

OP Ryhmän ekonomisti Henna Mikkonen toteaa, että kotitalouksilta ei ole tämä talouden nousukausi jäänyt huomaamatta. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa lukemassa 22,9, kun se helmikuussa oli 20,8 ja tammikuussa 21,0. Maaliskuun lukema on korkein mitattu, samaan päästiin syyskuussa 2010. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 10,4.

–Kuluttajien luottamus Suomessa on ennätyksellisen korkealla ja korkeammalla kuin missään toisessa EU-maassa. Ei meitä voi ainakaan pessimismistä syyttää, hän kirjoittaa blogissaan.

Korkealle luottamukselle löytyy Mikkosen mukaan myös perusteita.

–Kotitalouden suurin taloudellinen riski lienee työpaikan menetys. Jos tämä riski on taantuman aikana omalla kohdalla toteutunut, on nyt tilanne selvästi valoisampi. Työpaikkojen määrä on kasvussa ja työttömyys laskussa. Myös entistä useampi pitkäaikaistyötön löytää töitä. Työmarkkinoilla jo mukana oleville sen sijaan talouden elpyminen ei näy selvästi paksumpana palkkapussina, sillä kilpailukykysopimuksen hengessä palkankorotukset jäänevät maltillisiksi ainakin kuluvana vuonna, hän sanoo.

Mikkonen huomauttaa, että myös menopuolella kuluttajia on hellitty viime vuosina vähäisellä hintojen nousulla tai jopa laskulla.

–Iso merkitys on tosin sillä, mihin kotitalouden rahat kuluvat. Viime vuosina omistusasujan inflaatio on ollut vuokralla asujan inflaatiota vähäisempää. Terveydenhoitopalveluita paljon käyttävät ovat saaneet kaivella rahapussiaan entistä syvemmälle, kun taas monien ruokalasku on pienentynyt elintarvikkeiden hintojen laskun myötä.

Mikkosen mukaan nousukausi tekee suomalaisista vauraampia, sillä valtaosa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa.

–Talouden elpyessä asuntojen hinnoissa nähtäneen nousua, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Alueelliset erot ovat tosin suuria. Myös rahoitusvarallisuudella on sijaa kasvaa, kun talletuskorot tulevina vuosina hiljalleen nousevat ja osakekurssit hyötyvät yritysten tulosten kasvusta. Korkosijoituksille korkojen nousu sen sijaan tekee lyhyellä tähtäimellä hallaa, hän kommentoi.

”Mistään ihmeparannuksesta luvut eivät kerro”

Suomen talous kasvoi Tilastokeskuksen tiistaina julkistamien tarkennettujen tietojen mukaan helmikuussa 2,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Uutistoimisto Bloombergin vertailussa Suomi nousi nopeimmin kasvavaksi euromaaksi. Bloomberg nostaa esiin erityisesti sen, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa Suomen talous kasvoi 1,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Ekonomisti Roger Wessman varoittaa innostumasta liikaa ja toteaa, ettei kasvu ole ”erityisen hätkähdyttävä”.

–Mistään ihmeparannuksesta luvut eivät kerro. Kyseessä on ihan normaali suhdanneluonteinen nousu. Luvut eivät ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, että talouden rakenteellinen kasvuvauhti on heikentynyt. Verrattuna aikaisempiin noususuhdanteisiin lukemat ovat yhä varsin vaatimattomia, Wessman kirjoittaa blogissaan.

Hän sanoo, että neljännesvuosittaiset lukemat ovat pitkälti ”tilastohälinää, johon ei kannata kiinnittää kovin paljon huomiota”. Wessmanin mukaan yksittäiset tekijät helposti heiluttavat lukuja dramaattisesti.

–Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä talouden kasvuvauhti oli tällä mittarilla lähes olematon. Tilastokeskuksen pika-arviota usein myös korjataan puolikin prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Parempi indikaatio todellisesta kasvuvauhdista on vuosikasvu (muutos edellisvuodesta), joka asteittain on kiihtynyt vajaan kolmeen prosenttiin. Tämä tuntuu sekin mukavalta verrattuna yksimielisiin ennusteisiin siitä, että tämän vuoden talouskasvu olisi prosentin ja kahden välillä, hän sanoo.

Wessman korostaa, että kasvun kiihtymistä on tukenut viennin kääntyminen laskusta vahvaan nousuun, joka on seurausta yleisestä maailmankaupan piristymisestä.

–Tällä kertaa Suomen vienti on päässyt nousuun mukaan, kun ei ole ollut mitään erityisiä tekijöitä jotka ovat sitä jarruttaneet, kuten Nokian ongelmat 2012 ja Venäjä-viennin romahdus 2015.

Samalla hän varoittaa, että pienenä viennistä riippuvaisena taloutena Suomi heiluu edelleen vahvasti maailmantalouden mukana.

–Kasvulukujen heilunnasta ei siten kannata vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä Suomen talouden kunnosta. Alkuvuoden kasvulukemat maalavat helposti liian ruusuista kuvaa aivan samoin kuin viime vuosien vastoinkäymisisten luomat huolet loputtomasta syöksykierteestä ovat olleet liioiteltuja. Pitkällä tähtäimellä talouden kestävää kasvuvauhtia rajoittaa käytettävissä oleva työvoima ja työvoiman tuottavuuden koheneminen. Näihin perustuvat arviot siitä, että kasvu jää tulevina vuosina keskimäärin prosentin pintaan. Suhdanneheilahtelut eivät kerro tästä paljoakaan. Itse asiassa kolmen prosentin kasvu on vielä varsin verkkainen, verrattuina niihin viiden tai jopa kuuden prosentin kasvulukemiin mitä edeltävinä nousukausina olemme nähneet. Tältä osin nämäkin luvut ovat linjassa sen kanssa, että talouden trendikasvu on alhaisempi kuin aikaisempina vuosikymmeninä, Wessman kommentoi.