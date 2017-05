Näitä maailmantähtiä Suomi ei osaa hyödyntää - Hjallis Harkimo: ”Tätä asiaa ei Suomessa ymmärretä, se on ihan varma”

Kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimon (kok.) mukaan Suomen vientiteollisuuden pitäisi hyödyntää Kimi Räikköstä ja Valtteri Bottasta nykyistä paremmin.

–Nythän sitä ei tehdä ollenkaan. Uusi Business Finland voisi yrittää löytää keinoja, miten suurtähtiemme avulla Suomea ja vientituotteita voisi tehdä tunnetuksi. Mutta sitä ei varmaan kukaan ole edes miettinyt. Saattaa ollakin jo liian myöhäistä. Räikkönen ajaa vielä vuoden tai kaksi. Bottas tulee varmaan olemaan pidempään mukana, hän kommentoi IL-blogissaan.

Harkimo kertoo havahtuneensa asiaan viime viikonloppuna Formula 1 -sarjan Barcelonan gp-kilpailussa.

–Koko reissu avasi silmäni: en ollut tajunnut, kuinka suuria tähtiä Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen oikein ovat. Tätä asiaa ei Suomessa ymmärretä, se on ihan varma. Se, että näin pienestä maasta on kaksi huippukuljettajaa, jotka pystyvät kilpailemaan kärkisijoista joka kilpailussa, sehän on aivan käsittämätöntä! Mitä Suomessa ei tajuta on se, että Bottas ja Räikkönen ovat kautta aikojen tehneet Suomea tunnetuksi enemmän kuin kukaan muu suomalainen. Melkein uskaltaisin näin sanoa.

Harkimon mukaan Bottas ja Räikkönen ovat kautta aikojen tehneet Suomea tunnetuksi enemmän kuin kukaan muu suomalainen.

–He ovat todellisia maailmantähtiä: jokaista kisaa seuraa noin 100 000 katsojaa ja tv:n välityksellä yli 500 miljoonaa ihmistä 128 maassa. Nämä huikeat määrät kertovat lajin suuruudesta. Mikään muu laji ei näin usein kerää näin paljon katsojia.