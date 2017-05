”Suomen talouskasvu voi yllättää” – Juuri nyt kannattaa nauttia, ekonomisti varoittaa

Suomen talouskasvu voi yllättää tänä vuonna pitkän aikavälin kasvupotentiaalista poiketen, arvioi LähiTapiolan ekonomisti Timo Vesala.

Jopa 2–3 prosentin kasvuvauhti on Vesalan arvion mukaan mahdollinen tänä vuonna, vaikka Suomen talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaali on ”demografisen vastatuulen” eli väestön ikääntymisen vuoksi vain noin yhden prosentin luokkaa. Suhdanneluontoisesti jopa kolmen prosentin kasvutahti on mahdollinen, ”kunhan tärkeimmät kasvua kiihdyttävät palaset loksahtavat samanaikaisesti paikalleen”.

– Tänä vuonna näin voi käydä, vaikka perusennuste se ei ehkä vielä olekaan. Startti vuodelle on ainakin ollut hyvä: Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 1,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Se on parasta kasvua yli kuuteen vuoteen. Kvartaaliluvut tosin tarkentuvat moneen kertaan ja Suomen talouden todellinen kasvukunto jää vielä nähtäväksi, Vesala kirjoittaa blogissaan.

Kasvuennusteita on viime kuukausina korjailtu selvästi ylöspäin.

– Innostuneisuutta silti yhä pidätellään, koska makrotalouden indikaattoreihin kuuluu paljon satunnaisvaihtelua. Ekonomistit haluavat ensin nähdä riittävän laaja-alaisesti todisteita trendimuutoksesta, ennen kuin ennusteita aletaan radikaalisti muuttamaan, Vesala kirjoittaa.

Hänen mukaansa Suomi elää nyt vaihetta, jossa investoinnit osoittavat heräämisen merkkejä muuallakin kuin rakentamisessa. Samanaikaisesti maailmantalous on parhaassa kasvuvireessään sitten vuoden 2010.

– Kansainvälistä vetoapua pitäisi siis olla tarjolla ja Suomen vienti voi hyvinkin muuttua kasvun jarrusta kiihdyttäjäksi.

Vesalan positiiviseen kirjoitukseen sisältyy myös varoitus tulevasta.

– Kasvunhumauksesta kannattaa nyt nauttia, sillä seuraavat synkistelyn aiheet porisevat jo ekonomistien padoissa. Suomi nimittäin seuraa kansainvälisen talouden suhdanteita viiveellä ja monissa maailmantalouden loppukysynnän kannalta keskeisissä maissa kasvuhuippu saattaa ajoittua kuluvan vuoden alkupuoliskolle, hän kirjoittaa.