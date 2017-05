Tupakoitsijat tarttuivat luuriin välittömästi: Suomalaisyhtiön ihmetabletista ”mielettömästi” kyselyjä

Suomalaisyhtiö Biohitin tupakoinnin lopettamisessa auttavasta imeskelytabletista on tullut heti satoja kyselyjä. Toimitusjohtaja Semi Korpela kertoo Uudelle Suomelle, että tabletista on jo kyselty niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Tehon todistava tutkimus julkaistiin vasta eilen maanantaina.

Biohitin osake lähti julkistuksen myötä heti maanantaina aamulla räväkkään nousuun Helsingin pörssissä. Osake päätyi maanantai-iltana 7,4 prosentin nousuun.

Korpelan mukaan Acetium-tablettia voi jo ostaa verkkokaupoista, mutta sitä ei ole aiemmin myyty tupakoinnin lopettamiseen, koska aiheesta ei ole ollut riittävästi kliinistä tutkimusta. Maanantaina julkaistussa vertailututkimuksessa tabletti todettiin tehokkaaksi avuksi tupakoinnin lopettamisessa. Tutkimus suunniteltiin yhtiön mukaan niin, että se on tilastollisesti riittävän vahva varmistamaan aiemman tutkimuksen tulokset.

– Tänään on tullut mielettömästi erilaisia yhteydenottoja ja kyselyitä, eikä pelkästään Suomesta vaan itse asiassa vielä enemmän Suomen ulkopuolelta, Korpela kertoo Uudelle Suomelle.

– Kaksi asiaa herättää mielenkiinnon. Ensinnäkin kun ei ole sivuvaikutuksia ja toisaalta kun [tabletti] ei ole riippuvuutta [aiheuttava], että se ei ole nikotiinikorvaustuote.

Myös Uuden Suomen uutinen aiheesta keräsi alleen runsaasti lukijakommentteja. Moni tupakoitsija esitti kommenteissa toiveen päästä kokeilemaan tuotetta.

Imeskelytabletin teho perustuu siihen, että se sitoo tehokkaasti tupakansavusta sylkeen liuennutta asetaldehydiä ja siten mahdollisesti vähentää yhdisteen tupakkariippuvuutta ylläpitävää vaikutusta. Asetaldehydi on WHO:n luokittelema syöpää aiheuttava aine eli karsinogeeni.

Korpelan mukaan nyt tiedetään, että tuote toimii ja se on aika paketoida uudelleen ja lanseerata maailmanlaajuisesti. Paketin kylkeen tulee merkintä avusta tupakoinnin lopettamisessa. Korpelan mukaan tabletti tullee Suomessakin laajemmin myyntiin, mutta paketointiin, brändäämiseen ja muuhun valmisteluun menee oma aikansa, jota hän ei kuitenkaan tarkemmin osaa arvioida. Vuosista ei kuitenkaan puhuta.

– Apteekit voisi olla yksi luonteva jakelukanava.

Eteneminen ratkaistaan maakohtaisesti. Korpela korostaa, että ”iso pihvi” on Suomen ulkopuolella ja keskustelut ovat käynnissä moniin eri maihin.

– Tupakoitsijoita on maailmassa kyllä edelleen aika paljon. Isoja tupakointimaita löytyy Aasiasta ja kyllä niitä Euroopassakin on, Lähi-idässä. Näitä on aika paljon. Miksi rajata mitään pois?

Biohitin lääketieteellinen johtaja luonnehti aiemmin tuoreita tutkimustuloksia merkittäväksi läpimurroksi tupakoinnin lopettamiseen tähtäävien menetelmien kehityksessä.

