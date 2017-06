Nyt se sanottiin maailmallakin: ”Suomi ei ole enää Euroopan sairas mies”

Suomi on ravistellut yltään Euroopan ”sairaan miehen” viitan, julistaa kansainvälinen talouslehti Financial Times kotimaisten ekonomistien riemun vanavedessä.

Suomen talous on kasvanut nyt kuusi vuosineljännestä peräkkäin, ja erityisesti aihetta iloon saatiin tänään torstaina. Tilastokeskuksen alkuvuoden ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi edellisvuoden avausneljännekseen verrattuna 2,7 prosenttia ja pitkään laahannut vienti jopa 8,8 prosenttia.

Suomen 2,7 prosentin kasvu oli puolihistoriallisesti jopa kovempaa kuin Saksan tai Ruotsin; naapurimaa jäi 2,2 prosentin kasvuun. Suomessa ekonomistit ovat julistaneet tämän jopa ihmeeksi.

Financial Timesissa virallisen lausunnon saa antaa lehteen kolumneja kirjoittanut ex-pääministeri Alexander Stubb.

– Suomi ei varmasti ole Euroopan sairas mies enää, Stubb sanoo viitaten omiin sanoihinsa vuonna 2015.

Finland shakes off its tag as "sick man of Europe" with longest growth spurt since 2007 https://t.co/JtsyxOnBm1 @alexstubb

— Richard Milne (@rmilneNordic) June 1, 2017