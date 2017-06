Kasvu yllätti nyt toisenkin pankin – LähiTapiola tuplasi Suomen kasvuennusteen

LähiTapiola nostaa Suomen talouden tämän vuoden kasvuennustetta 1,1 prosentista 2,6 prosenttiin. Eilen keskiviikkona Danske Bank ilmoitti, että kasvu on päässyt yllättämään, ja se nosti omaa ennustetaan 2,8 prosenttiin.

Tammi-maaliskuussa Suomen talous kasvoi 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mikä on parasta kasvuvauhtia yli kuuteen vuoteen. LähiTapiola Varainhoidon ekonomistin Timo Vesalan mukaan Suomi on vihdoin päässyt mukaan globaaliin elpymiseen.

Samalla hän kuitenkin varoittaa, että globaali noususuhdanne on jo ”melko pitkälle kypsynyt”. Ensi vuodeksi LähiTapiola ennakoikin Suomelle 1,6 prosentin kasvuvauhtia.

–[Globaalin] Kasvun voimakkain kiihdytys saattoi ajoittua viime vuoden jälkipuoliskolle ja kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Odotamme kasvuvauhdin maltillistuvan loppuvuoden aikana noin 1,5-2,0 prosentin haarukkaan, hän sanoo.

Vesala on huolissaan myös Suomen talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalista.

–Suurin ongelma on, että talouskasvua ei enää synny pelkästään aktiiviväestön määrän kasvun kautta, vaan työikäisten määrä supistuu. Ongelma on sama lähes kaikissa länsimaissa, mutta erityisen paha se on Suomessa lähivuosikymmeninä, LähiTapiolan ekonomisti toteaa.