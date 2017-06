Pankkiirit varoittavat Suomea: ”Alkaa muodostua vakavaksi talouskasvun esteeksi”

Sekä Danske Bank että LähiTapiola nostivat tällä viikolla ennusteitaan Suomen talouskasvusta. Siltä moni talouden asiantuntija myös varoittaa Suomea ja kiinnittää huomiota työllisyyteen ja työmarkkinoiden toimintaan.

Yksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.)hallituksen keskeisistä tavoitteista on nostaa Suomen työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä.

–Tähän tavoitteeseen pääseminen olisi hyvä alku, mutta pitkällä aikavälillä työllisyyden tavoitetaso pitäisi kuitenkin nostaa 80 prosenttiin, jos haluamme varmistaa korkean hyvinvointimme jatkuvuuden, LähiTapiola Varainhoidon ekonomisti Timo Vesala kommentoi blogissaan.

–Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi liikkuu tällä hetkellä noin 69 prosentin tasolla. Työllisyysasteen nousu 72 prosenttiin kevääseen 2019 mennessä on siis vielä kaukana tavoitteista, vaikka talouskasvu onkin selvästi kiihtynyt, hän jatkaa.

Vesalan mukaan työllisyysastetta osuvampi mittari olisi kuitenkin työllisten osuus koko väestöstä.

–Työllisyysaste on ongelmallinen käsite, koska se kertoo ainoastaan, kuinka suuri osa työikäisistä eli 15-64-vuotiaista suomalaisista on työssä. Hyvinvointimme rahoituksen kannalta oleellisempi mittari on, miten suuri on työllisten määrä suhteessa koko väestöön. Nyt ja lähivuosikymmeninä puhaltavan ”demografisen vastatuulen” vuoksi työikäisten määrä laskee ja samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa ripeästi. Tämä tarkoittaa, että työllisyysasteen pysyessä vakiona, työllisten osuus koko väestöstä laskee ja saavutetun hyvinvoinnin ylläpito on entistä haastavampaa, hän sanoo.

Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen puolestaan huomauttaa, että hämmentävää Suomen ”nousukaudessa” on se, että työmarkkinoilla alkaa ilmetä pullonkauloja työvoiman saatavuuden suhteen.

–Laajin (TEM:n tilastojen mukaan) työnhakijoiden käsite osoittaa edelleen kausitasoitettunakin yli 600 000 hengen joukkoa, eli yli 200 000 henkeä enemmän kuin ennen finanssikriisiä 2007. Työmarkkinoiden toiminta alkaa muodostua Suomelle vakavaksi talouskasvun esteeksi, hän varoittaa kuukausikatsauksessaan.

OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen toteaa, ettei talouden positiivisten lukujen valossa saa sokaistua, ja nostaa hänkin esiin työllisyyden.

–Tiedämme, että nykyisillä kasvuodotuksilla ja kustannuksilla hyvinvointivaltiomme rahoituspohja pettää pitkän päälle. Iso joukko välttämättömistä rakenteellisista uudistuksista on edelleen tekemättä. Puoliväliriihessä hallitus joutui toteamaan, että toimia työllisyyden vahvistamiseksi uupuu yhä. Ehdotuksia keinoista riittää, mutta rohkeutta ja tahtoa tarvitaan lisää. Elokuun budjettiriihessä hallituksella on vielä mahdollisuus allokoida resursseja uudelleen sinne, missä ne palvelevat uudistumista parhaiten, Karhinen kirjoittaa blogissaan.

Hän muistuttaa, että syksyllä ratkaisijan paikalla ovat myös työmarkkinajärjestöt.

–Nyt ei ole aika ulosmitata vähäistä nousua lyhytnäköisesti. Suhdanteet eivät muuta sitä tosiasiaa, että syvälle menevä digimurros edellyttää ennennäkemätöntä uudistumista koko yhteiskunnalta. Käsillä olevaan työn murrokseen voimme vastata vain kaikkien osapuolten yhteistyöllä ja yhteisesti jaetun tulevaisuudenkuvan kautta.

