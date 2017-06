Jättifuusio: YIT imaisee Lemminkäisen

Rakennusalan yhtiöt YIT ja Lemminkäinen yhdistyvät, Kauppalehti kertoo.

Yhtiöiden hallitukset tiedottavat sopineensa yhtiöiden yhdistymisestä sulautumisella.

Yhdistyminen toteutetaan absorptiosulautumisena, jossa Lemminkäinen sulautuu YIT:hen. Yhdistymisen toteuttamisen jälkeen YIT:n osakkeenomistajat omistavat yhdistyneestä yhtiöstä 60 prosenttia ja Lemminkäisen osakkeenomistajat 40 prosenttia.

- Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 64 prosenttia Lemminkäisen osakkeista, ja osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 20 prosenttia YIT:n osakkeista, ovat sitoutuneet osallistumaan yhtiöiden ylimääräisiin yhtiökokouksiin ja äänestämään sulautumisen puolesta, yhtiöt kertovat.

Yhdistyminen luo osapuolien mukaan taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka kasvun ja kannattavuuden moottorina toimii kasvukeskusten kehittäminen.

Uuden yhtiön alustava yhdistetty vuotuinen liikevaihto on noin 3,4 miljardia euroa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Kokonaissynergioiden arvioidaan olevan vuosittain noin 40 miljoonaa euroa ja niiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan joko 1.11.2017 tai 1.1.2018.