Kaksi vakavaa varoitusta uudesta taantumasta: ”Kun perspektiiviä siirretään maailmantalouteen, aukeaa täysin toisenlainen kuva”

Ekonomistit ovat alkaneet varoitella uudesta maailmanlaajuisesta taantumasta juuri, kun Suomessa on nähty ensimmäiset merkit paremmasta.

–Kun perspektiiviä siirretään maailmantalouteen, aukeaa täysin toisenlainen kuva. Yhdysvalloissa nousukausi on kestänyt jo kahdeksan vuotta, mikä on kolmanneksi pisin nousukausi toisen maailmansodan jälkeen. Kiina on elvyttänyt talouttaan voimakkaalla luottoekspansiolla vuodesta 2009 lähtien, mikä on nostanut yksityisen velan määrän huolestuttavan korkealle tasolle, Helsingin yliopiston tutkijatohtori ja GnS Economicsin pääekonomisti Tuomas Malinen arvioi Puheenvuoron blogissaan.

Yhdysvaltoihin ja Kiinaan kiinnittää huomiota myös Handelsbankenin ekonomisti Janne Ronkainen, jonka mukaan usko presidentti Donald Trumpin kykyyn saada aikaan positiivisia kasvuvaikutuksia ”on karissut vauhdilla”.

–Emme usko USA:n pystyvän nauttimaan loputtoman kauan vakaasta noin kahden prosentin kasvusta ja työmarkkinoiden kiristyminen ei salli kesksupankki Fedin toteuttaa niin ripeätä rahapolitiikan normalisointia kuin he viime korkopäätöksessään yhä arvioivat. Työmarkkinoiden ylikuumentuminen pikku hiljaa lisää palkkojen nousupaineita ja kutistaa yritysvoittoja. Tämä johtaa lopulta rahoitusolosuhteiden kiristymiseen lainojen riskilisien kautta. Työmarkkinoiden kiristyminen täystyöllisyyden vallitessa on menneisyydessä lisännyt taantuman riskiä. Suhdannekäänteen tarkka ajoittaminen on luonnollisesti hankalaa, mutta arviomme USA:n talouden taantuman alun ajoittuvan vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle, Ronkainen arvioi markkinakatsauksessaan.

”Luottopulssi on negatiivisimmillaan 27 vuoteen”

Tuomas Malinen nostaa esiin niin sanotun luottopulssin, joka kertoo uusien luottojen kasvun muutoksesta suhteessa taloudelliseen toimeliaisuuteen, eli bruttokansantuotteeseen. Jos luottopulssi on negatiivinen, yritykset ovat supistamassa tuotantoaan. Kuluttajien negatiivinen luottopulssi puolestaan kertoo muutoksesta kohti vähäisempää kulutusta. Luottopulssi toimii Malisen mukaan hyvänä suhdanneindikaattorina etenkin noususuhdanteen lopussa, jolloin velan määrä on korkea, ja taantumissa, jolloin velan määrä on matala.

–Taantuman ulkopuolinen kaupanalan ja teollisuuden luottopulssi on Yhdysvalloissa negatiivisimmillaan 27 vuoteen. Historialliseen aineistoon perustuva tarkastelu puolestaan kertoo, että nousukausien lopussa kaupanalan ja teollisuuden luottopulssi on kääntynyt negatiiviseksi kolmesta kuuteen kvartaalia ennen taantuman alkua. Nyt luottopulssi on ollut negatiivinen viime vuoden kolmannesta kvartaalista lähtien. Historialliseen aineistoon perustuva tarkastelu toisin sanoen ennakoi taantuman alkua Yhdysvalloissa seuraavien kahden kvartaalin aikana, hän toteaa.

72 prosentin työllisyysaste tarvitaan julkisen talouden pitkän ajan tasapainon säilyttämiseksi, mutta se on haasteellinen saavuttaa ilman uusia rakenneuudistuksia

Handelsbankenin Ronkainen huomauttaa lisäksi, että Kiinan kasvunäkymät ovat viime kuukausina jälleen heikentyneet. Hän muistuttaa kuitenkin, että Kiinassa järjestetään ensi lokakuussa kommunistisen puolueen kansalliskongrenssi.

–Viranomaiset eivät halua nähdä taloudessa epävakauksia, ja pitävät kaikin keinoin BKT:n kasvuvauhdin määrittelemänsä virallisen kasvutavoitteen mukaisena. Kansalliskongressi on tärkeä tapahtuma – siinä muun muassa valitaan maan johto seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Näin ollen on vaikea kuvitella, että Kiinassa nähtäisiin lähiaikoina rajua talousaktiviteetin romahdusta, Ronkainen sanoo.

Malinen varoittaa Kiinan velkaantumisesta.

–Velan määrä Kiinassa kasvaa tällä hetkellä lähes kolme kertaa nopeammin kuin tuotanto. Luottoluokittaja Moodysin Investor Service on arvioinut Kiinan varjopankkisektorin kooksi 8,5 biljoonaa dollaria. Tämä huomioiden Kiinan yksityisen velan määrä suhteessa BKT:hen olisi lähes 300 prosenttia, mikä on pelottava luku kehittyvälle taloudelle. Kiinan velkavetoinen kasvumalli onkin tulossa tiensä päähän. Tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia maailmankauppaan sekä arvopaperimarkkinoihin, hän ennakoi.

Riskejä myös Suomessa

Handelsbankenin ekonomistit varoittavat riskeistä myös Suomessa, vaikka talouskasvun arvioidaan olevan nyt laajapohjaista kun sekä kotimainen loppukysyntä että ulkomaankauppa vievät noususuhdannetta eteenpäin.

–Rakenteellinen työttömyys on Suomessa korkea ja siksi työttömyysaste laskee ennusteperiodilla 2017-19 vain maltillisesti, pankin talouskatsauksessa huomautetaan.

Lisäksi Handelsbanken arvioi, että Suomen pitkän ajan haaste on ikääntyvän väestön kasvusta aiheutuva eläke- ja terveydenhoitomenojen lisääntyminen

–72 prosentin työllisyysaste tarvitaan julkisen talouden pitkän ajan tasapainon säilyttämiseksi, mutta se on haasteellinen saavuttaa ilman uusia rakenneuudistuksia, ekonomistit kommentoivat.