Kaatuneiden italialaispankkien kohtalo yhä auki - ”Kaikki on nyt vaarassa”

Italian hallitus jatkaa kahden vaikeuksiin ajautuneen venetolaispankin Banca Popolare di Vicenzan ja Veneto Bancan tilanteen käsittelyä tänään sunnuntaina. Alun perin päätöksiä oli määrä tehdä jo lauantaina.

Hallituksen on määrä päättää ainakin siitä, miten kahden venetolaispankin tallettajien varat suojataan, ja mitä pankkien työntekijöille tapahtuu. Italian pankkiyhdistys ilmaisi myöhään lauantaina huolensa tilanteesta.

–Kaikki on nyt vaarassa. Euroopan unioni haluaa irtisanomisia. Vetoamme pääministeri Paolo Gentiloniin ja valtiovarainministeri Pier Carlo Padoaniin, jotta he puolustavat italialaisten pankkien työntekijöiden, tallettajien ja yritysten asemaa. Euroopassa on niitä, jotka haluavat kaiken epäonnistuvan, mutta se voi aiheuttaa dominoefektin koko pankkisektorille, pankkiyhdistyksen pääsihteeri Lando Maria Sileoni sanoo Italian Huffington Postille.

Myös Italian elinkeinoelämää edustava Confindustria on ilmaissut huolensa tilanteesta.

–Tilanne on äärimmäisen herkkä ja pelkäämme, että hallituksen epäröinti johtaa kielteisiin päätöksiin, pienyrityksiä järjestössä edustava Alberto Baban sanoo.

Kahden kaatuvan pankin yksityisasiakkaina on kymmeniä tuhansia venetolaisia. Pankkitileillä olevilla varoilla on talletussuoja, joka Italiassa turvaa pankkitileillä olevat säästöt 100 000 euroon asti.

Italian hallituksen tavoitteena on venetolaispankkien terveiden osien myyminen Intesa San Paololle nimelliseen yhden euron hintaan. Intesa on markkina-arvolla mitattuna Italian suurin pankki. Pankkien epäterveet osa laitettaisiin hallituksen suunnitelman mukaan roskapankkiin.

Financial Times arvioi, että kahden pankin kaatumisesta ja talletusten suojaamisesta aiheutuu italialaisille veronmaksajille noin kymmenen miljardin euron lasku. Käytännössä laskun maksavat kahden pankin kotimaakunnan Veneton asukkaat.

Euroopan pankkijärjestelmän vakauttamiseksi perustettu kriisinratkaisuneuvosto Single Resolution Board ilmoitti myöhään perjantaina, ettei se aio ryhtyä toimiin pankkien pelastamiseksi. Banca Popolare di Vicenza ja Veneto Banca yhteenlasketut tappiot ovat reilun miljardin euron luokkaa.

Lue myös: Kaksi italialaispankkia kaatuu: Hallitus hätäkokoukseen tallettajien rahojen suojaamiseksi