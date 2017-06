Vakava varoitus suomalaisille: ”Valtava velkasäkki pitää sisällään ruman korkoriskin kaikille”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) varoittaa, ettei Suomen viimeaikaisen vahvan talouskasvun pidä antaa sokaista. Orpo nostaa esiin erityisesti velkaantumisen riskit.

–Olisi hölmöyttä väittää, että kaikki ongelmamme ovat nyt takanapäin. Tämä ei pidä paikkaansa. Julkinen talous on edelleen rakenteellisesti kestämättömällä pohjalla. Elämme velaksi, tänäkin vuonna noin viisi miljardia. Talouden ankeiden vuosien aikana kerätty velkavuori, yli 100 miljardia valtionvelkaa, ei ole kadonnut minnekään. Valtava velkasäkki pitää sisällään ruman korkoriskin kaikille suomalaisille, hän toteaa kolumnissaan.

Valtiovarainministeriö nosti keskiviikkona Suomen kuluvan vuoden talousennustetta ja arvioi talouden kasvavan tänä vuonna 2,4 prosenttia. Aikaisempi arvio oli 1,2 prosenttia. Ennusteen mukaan kasvu hidastuu ensi vuonna 1,6 prosenttiin ja seuraavan vuonna 1,5 prosenttiin.

Orpo korostaa, että kasvun kestävyyttä pitää vahvistaa.

–Suhdanteita tulee ja menee. Taloutemme pitää olla niin vakaalla pohjalla, että se kestää myös seuraavan taantuman, joka ennemmin tai myöhemmin on taas edessä – toivottavasti myöhemmin. Hanskat eivät siis saa tipahtaa.

Orpo huomauttaa, että julkinen talous ei ole vielä kunnossa ja menokuria on jatkettava. Myös sote-uudistus pitää viedä maaliin.

–Kansantaloutemme kilpailukykyä on parannettava laajalla rintamalla. Hintakilpailukykymme ei vielä ole riittävällä tasolla, jotta vientimenestys olisi taattua myös tulevaisuudessa. Tässä palkkamaltilla on elintärkeä osa. Maltti on tärkeää, jotta työllisyys paranisi vientivetoisen kasvun voimin, hän sanoo.

Valtiovarainministeri varoittaa muun muassa liian suurista palkankorotuksista ja toivoo työmarkkinoilta malttia.

–Minä uskon, että työmarkkinoilta löytyy edelleen malttia ja vastuullisuutta tehdä ratkaisuja, jotka päästäisivät mahdollisimman monta suomalaista töihin. Juuri ennen finanssikriisiä 2008 ja sen aikana tehtiin lähes kautta linjan liian suuret palkankorotukset, jotka pahensivat ja pitkittivät talousahdinkoa, josta nyt olemme nousemassa. Näistä kokemuksista on varmasti otettu opiksi, hän kommentoi.

Suomen velkaantumiseen kiinnitti viikolla huomiota myös Nordean pääanalyytikko ja ekonomisti Pasi Sorjonen.

–Kuuden miljardin euron aukko valtion ja kuntien taloudessa. Velkaantuminen ei lopu ihan pian. Ylijäämiä ei paljon ole ollut hyvinäkään vuosina, hän totesi Twitterissä.

Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna muistuttaa Sorjosen twiitistä syntyneessä keskustelussa, että suomalaisten kotitalouksien velat lähestyvät 150 miljardia euroa.

Oikein hyvä kuva. Muistiin vielä se, että kotitalouksien velat lähestyvät 150 miljardia euroa. — Ari Pauna (@AriPauna) June 24, 2017

Monet ekonomistit ovat kiinnittäneet huomiota myös Suomen työllisyyteen ja työmarkkinoiden toimintaan. Yksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.)hallituksen keskeisistä tavoitteista on nostaa Suomen työllisyysaste 72 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitetta pidetään ekonomistipiireissä toisaalta liian matalana ja toisaalta haasteellisena saavuttaa.

–72 prosentin työllisyysaste tarvitaan julkisen talouden pitkän ajan tasapainon säilyttämiseksi, mutta se on haasteellinen saavuttaa ilman uusia rakenneuudistuksia, Handelsbankenin ekonomistit kommentoivat.

Handelsbanken varoitti viikolla myös korkeasta rakenteellisesta työttömyydestä.

