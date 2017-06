Ekonomisti: Italian pankkikriisi voi olla askel yhteisen talletussuojan suuntaan - ”Kiistatta hyvä asia”

Italian hallitus on hyväksynyt suunnitelman kahden ventolaispankin kaatumisen hoitamiseksi. Italialaismedian mukaan konkurssiin ajautuneiden Banca Popolare di Vicenzan ja Veneto Bancan terveet osat myydään Intesa San Paololle nimellisene yhden euron hintaan. Kahden kaatuvan pankit loput liiketoiminnot ajetaan alas.

Italian markkina-arvolla mitattuna toiseksi suurimman pankin Unicreditin pääekonomisti Erik Nielsen arvioi, että operaatiosta koituu italialaisille veronmaksajille 5-12 miljardin euron lasku.

–Osakkeenomistajat ja pienemmät velkojat joutuvat maksamaan osansa, kun taas tallettajien ja suurten velkojien varat turvataan, hän arvioi katsauksessaan sunnuntai-iltana.

Financial Timesin haastattelemien hallituslähteiden mukaan tavoitteena on, että pankkien terveet osat ovat osa Intesaa jo maanantaiaamuna ja myös pankkien henkilökunta on silloin jo Intesan palveluksessa. Tämä kaikki vaatii hätätilalain säätämisen ja Italian parlamentin tulee hyväksyä se 60 päivän kuluessa.

–Tämä on tärkeää talletuspaon välttämiseksi, FT:n lähteet toteavat.

Erik Nielsen pitää hyvänä sitä, että kahden pankin annetaan kaatua.

–Tämä on kiistatta hyvä asia pitkässä juoksussa niin Italialle kuin laajemminkin Euroopalle. Asia saadaan pois päiväjärjestyksestä.

Nielsen arvioi katsauksessaan, että nyt Italiassa tehtävä järjestely kasvattaa koko euroalueen yhteisen talletussuojan mahdollisuutta.

–Se kasvattaa mahdollisuutta yhteisen talletussuojan aikaansaamiseen ja myös yhteiseen maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, hän sanoo.

Euroopan pankkijärjestelmän vakauttamiseksi perustettu kriisinratkaisuneuvosto Single Resolution Board ilmoitti myöhään perjantaina, ettei se aio ryhtyä toimiin pankkien pelastamiseksi. Banca Popolare di Vicenza ja Veneto Banca yhteenlasketut tappiot ovat reilun miljardin euron luokkaa.

