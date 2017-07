Karu huomio pankkikriisistä: ”Veronmaksajien takaus yhä hyvin voimassa - runsaasti ajateltavaa myös suomalaisille”

Eurooppalaisten pankkien viimeaikaiset vaikeudet ovat nostaneet uudelleen keskusteluun pankkiunionin säännöt, joiden mukaan veronmaksajien ei pitäisi joutua pankkien ongelmien maksumiehiksi.

–Veronmaksajien implisiittinen takaus näyttää yhä olevan hyvin voimassa pankkien tallettajille ja tavanomaisten joukkovelkakirjojen haltijoille, kokenut ekonomisti Roger Wessman kommentoi blogissaan.

Espanjassa Banco Popular myytiin aikaisemmin tässä kuussa yhdellä eurolla Banco Santanderille pankin osakkeenomistajien ja osan velkojista kärsiessä tappiot. Italiassa vaikeuksiin ajautuneiden Banca Popolare di Vicenzan ja Veneto Bancan terveet osat myytiin Intesa Sanpaololle niinikään yhdellä eurolla. Erona Espanjaan on se, että Italian valtio on luvannut jopa 17 miljardia euroa pankkien konkurssipesien hoitamiseen.

–Italian tapaa hoitaa pankkien ongelmaa, on herättänyt keskustelua pankkiunionin säännöistä, joiden pitäisi taata, ettei veronmaksajat joudu pankkien ongelmien maksumieheksi. Ongelma ei kuitenkaan ole ainoastaan Italia. On vahvaa syytä epäillä, että muissakaan maissa olisi poliittisesti valmiutta vyöryttää pankkien ongelmia muille velkojille kuin tietoisille riskisijoittajille. Tältä osin säännöt ovat poliittisesti epärealistisia, Wessman kommentoi.

”Päättäjien poukkoilevat toimet ovat hankalia”

Nordean ekonomisti Tuuli Koivu huomauttaa, että erilaiset uutiset pankkisektorin uudelleenjärjestelyistä kertovat huolestuttavaa viestiä uusien sääntöjen noudattamisesta pankkiunionissa.

–Lainsäädäntö näyttää toimivan, kun ongelmat ovat pieniä ja maan pankkisektori kokonaisuutena kunnossa. Mutta kun ongelmat ovat Italian pankkisektorin kokoluokkaa, valtion kukkarolle mennään entiseen malliin, jotta kokonaisuus turvataan. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, mutta pankkisektorin toiminnan kannalta päättäjien poukkoilevat toimet ovat hankalia ja ne voivat asettaa pankkiunionin pankit eriarvoiseen asemaan, hän kommentoi blogissaan.

Wessmanin mukaan Italiassakin ongelma olisi saatu ratkaistua ilman valtion rahoitusta sillä, että pankin muidenkin velkojien saatavia olisi kirjattu alas, kuten pankkiunionin sääntöjen henki tällaisessa tilanteessa edellyttää.

–Laajemmat alaskirjauksia velkojien saatavissa ovat poliittisesti vaikeita koska kärsijöiksi tulisi tavallisia kansalaisia ja yrityksiä, jotka eivät ole kokeneet tehneensä riskisijoituksia. Samasta syystä Italiassa myös nyt korvataan tappiot yksityishenkilöille, joille on myyty riskivelkakirjoja, ilman että he ovat ymmärtäneet mihin ovat rahansa laittaneet, hän toteaa.

Lisäksi laajempia alaskirjauksia estää Wessmanin mukaan pelko, että tämä vaarantaisi muiden pankkien rahoitusta.

Lähes kaikki velkojat voivat periaatteessa joutua maksumiehiksi

Riippumatta siitä, mitä Italian päätösten taustalla oli, tilanne antaa runsaasti ajateltavaa myös suomalaisille.

Ongelmana kriisienhallintajärjestelmän periaatteissa on hänen mukaansa se, että tallettajien ja muilla riskiä karttavien sijoittajien on hyvin vaikeata arvioida, voivatko he joutua ongelmien maksumieheksi.

–Lähes kaikki velkojat, myös ne tallettajat jotka eivät ole talletussuojan piirissä, voivat periaatteessa joutua maksumieheksi riippuen ongelmapankin taseiden kunnosta. Harvoilla velkojilla on kuitenkaan mitään kykyä analysoida pankkien taseita. Jos he kokevat, että heidän kaltaisensa velkoja voi joutua maksumieheksi, he herkästi vetävät rahansa pankista, jos edes huhutaan sen mahdollisista ongelmista.

Wessman arvioi, että ainoa poliittisesti realistinen tapa minimoida veronmaksajien riskiä on vaatia, että pankeilla on tarpeeksi paljon osakepääomaa ja riskilainoiksi määriteltyjä velkoja, joita kriisitilanteessa voidaan alaskirjata.

–Käytännössä tähän suuntaan ollaankin menty. Pääomavaatimuksia on finanssikriisin jälkeen nostettu, ja todellisissa kriisitilanteissa lähes poikkeuksetta ainoastaan osakkeenomistajat sekä määriteltyjen pääomaehtoisten velkojen haltijat ovat joutuneet maksumieheksi. Muut pankin velkojat ovat edelleen olleet valtioiden takauksen suojaamia, hän sanoo.

”Antaa runsaasti ajateltavaa myös suomalaisille”

Tuuli Koivu arvioi, että valtion nyt luvattu tuki tulee Italian veronmaksajille lopulta halvemmaksi kuin sijoittajanvastuun ja talletussuojan käyttö. Hänen mukaansa olisi silti hyvä, jos päätösten perustelut julkaistaisiin nykyistä avoimemmin.

–Avoimuus on paikallaan myös pankkiunionin kehittämisen kannalta. Tukea jatkohankkeille on vaikea hakea, jos jo olemassa olevan lainsäädännön toteuttamiseen liittyy näin paljon epäselvyyksiä.

Suomessa Finanssialan Keskusliitto (FK) linjasi Italian tapahtumien jälkeen, ettei yhteisvastuun lisäämiselle pankkiunionissa ei ole minkäänlaisia edellytyksiä.

–Riippumatta siitä, mitä Italian päätösten taustalla oli, tilanne antaa runsaasti ajateltavaa myös suomalaisille. Suomi on mukana EU:n pankkiunionissa, jossa pankeilla on yhteinen valvonta ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Jälkimmäiseen sisältyy yhteinen kriisirahasto, johon myös suomalaiset pankit maksavat vakausmaksuja, FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila kommentoi kolumnissaan.

Mattilan mukaan Italian tapauksesta syntyi huolestuttava ennakkotapaus, joka antaa viestin, että veronmaksajien rahoja voidaan jatkossakin käyttää pankkikriisien hoitoon uudesta kriisinratkaisusääntelystä huolimatta.

–Suomen näkökulmasta viestin pitäisi olla ilmeinen: yhteisvastuun lisäämistä ei nyt pidä millään tavoin nopeuttaa pankkiunionissa. Erityisesti tämä koskee yhteistä talletussuojaa, Mattila linjaa.

Lue myös:

Ekonomisti: Italian pankkikriisi voi olla askel yhteisen talletussuojan suuntaan - ”Kiistatta hyvä asia”

Kaatuneiden italialaispankkien kohtalo yhä auki - ”Kaikki on nyt vaarassa”

Kaksi italialaispankkia kaatuu: Hallitus hätäkokoukseen tallettajien rahojen suojaamiseksi