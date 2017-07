35-vuotias yrittäjä järkyttyi: Jos maksaa 76 000 €, saa työkyvyttömän takuueläkkeen

Yrittäjä Harri Vuorenpää (ps.) ihmettelee yrittäjän eläkemaksua, jolla yrittäjä voi pahimmillaan taata itselleen vain takuueläkettä vastaavan eläkkeen. Ilmarisen palvelupäällikkö Ulla Peura teki Uuden Suomen pyynnöstä tilanteesta laskelmia.

Takuueläke turvaa Suomessa asuville vähimmäiseläkkeen. Takuueläkettä saavat ne, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tekemään töitä. Takuueläkkeen suuruus on tällä hetkellä 760,26 euroa kuukaudessa. Harri Vuorenpää kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan kokeilleensa mielenkiinnosta, millaisilla maksuilla hän yrittäjänä voi päästä samaan summaan.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu perustuu YEL-työtuloon, jonka yrittäjä määrittelee itse. Maksu on työtulosta tietty prosentti, jonka määrittelee sosiaali- ja terveysministeriö joka vuosi ja joka on kaikille yrittäjille sama. Tällä hetkellä se on 18–52-vuotiaalle 24,10 prosenttia työtulosta.

Vuorenpäällä on pian 35-vuotiaana yrittäjänä jäljellä suunnilleen 35 vuotta työuraa. Vuorenpää käytti eläkelaskuria, jonka mukaan 9 000 euron työtulolla hän maksaisi vuodessa YEL-vakuutusmaksua 3 788 euroa, mistä hänen laskelmiensa mukaan tulisi 35 vuoden aikana kutakuinkin 132 580 euroa. Näin menetellen hän sai eläkkeekseen 757 euroa.

Peura ei päädy laskutoimituksessa samaan tulokseen, mutta suureen summaan silti. Peuran mukaan summa ei ole yli 130 000 euroa, vaan pikemminkin noin 76 000 euroa. Vuorenpään laskutoimituksessa täytyykin olla virhe, sillä tämänhetkisellä 24,10 prosentilla noin suureen summaan ei voida käytännössä päästä.

–Emme keksineet, mistä 130 000 on laskettu, Peura sanoo Uudelle Suomelle.

Peuran laskelmien mukaan yrittäjä siis ansaitsisi itselleen takuueläkkeen suuruisen eläkkeen maksamalla 35 vuodessa yhteensä 76 000 euroa.

Eikö ole epäreilua, että joku toinen voi saada saman summan tekemättä yhtään mitään?

–Yleisesti on ajateltu niin, että ihmisellä täytyy olla joku sosiaaliturvan taso, jota kartutetaan työtä tekemällä, ja takuueläkkeet kuuluvat niille, jotka eivät voi hankkia toimeentuloa työnteolla. Kuka sitten olisi oikea taho maksamaan yrittäjän eläketurvan, jos ei yrittäjä itse?

–Juttu ei ole tuo eurosumma. Pitää ajatella kokonaisuutta. Jos yrittäjä pitää työtuloaan noin pienellä tasolla, koko sosiaaliturva on hyvin pienellä tasolla, Peura huomauttaa.

Peura arvelee, ettei seurauksia aina tule mietittyä, sillä vakuutusmaksussa säästetään usein ja moni yrittäjä tuppaa määrittelemään työtulonsa liian alhaiseksi. Minimi on tänä vuonna 7645,25 euroa vuodessa, mikä vastaa Peuran mukaan osa-aikaisen yrittäjän työtuloa kuten myös Vuorenpään käyttämä 9000 euroa.

Peuran mielestä on ymmärrettävää pitää aluksi työtuloa alhaisena, kun yrityksellä ei välttämättä vielä ole kassavirtaa, mutta toiminnan vakiintuessa yrittäjän tulisi itse pitää huolta sosiaaliturvansa tasosta. Työtuloa voi joustavasti voi muuttaa suuntaan tai toiseen. Ilmarinen suosittelee vähintään 20 000–30 000 euron työtuloa vuodessa.

Peura huomauttaa, että Vuorenpään käyttämällä alhaisella työtulolla yrittäjä ei pääse työttömyysturvan piiriin ja sairauspäivärahat ja vanhempainetuudet jäävät minimitasolle reiluun pariin kymppiin. Hän muistuttaa, että niukka sosiaaliturva koskisi paitsi yrittäjää itseään myös tämän koko perhettä.

Yrittäjä Vuorenpääkin myöntää, että YEL-vakuutus on muutakin kuin pelkkä eläke.

–Se on vakuutus, joka takaa minulle jonkinlaisen toimeentulon, jos työkykyni menee. Mutta tämän varmistamiseen on muitakin keinoja, jotka eivät maksa 4 000 euroa vuodessa. Tai jos maksavat, on niiden turva todennäköisesti hieman eri luokkaa. Ja toisaalta, miksi en laittaisi koko tuota summaa suoraan vakuutuksiin, eikös tuo eläke ollut minulle taattu? Vuorenpää kirjoittaa blogissaan.

–Miksi ei ihmisille voida antaa vapautta ja vastuuta omasta eläkkeestään ja vakuuttamisestaan täysimääräisesti heidän niin halutessaan? Varmasti on ihmisiä, jotka tätä vapautta eivät halua käyttää, mutta yhtä varmasti on niitä, jotka haluavat.

YEL-laki kaipaa uudistamista

Peura ei lähde spekuloimaan vaihtoehtoisilla vakuuttamismalleilla, mutta myöntää, että YEL-järjestelmässä on ongelmansa.

–Sen me myönnämme ja tiedämme kyllä, että se, miten työtulon pitäisi määräytyä, jotta se olisi oikeudenmukainen erilaisille yrittäjille ja yrityksille, on pulmallista, Peura sanoo ja viittaa siihen, että yrittäjyyttä harjoitetaan kovin monessa erilaisessa yhtiömuodossa itsensä työllistäjistä osakeyhtiöön.

Keskustelu Yrittäjien eläkelain (YEL) muutostarpeista käy jo kiivaana. Eläketurvakeskusken toimitusjohtaja Jukka Rantala huomautti kesäkuussa blogissaan, että laki tuli voimaan jo vuonna 1970, eikä sen perusperiaatteisiin ole sittemmin tehty olennaisia muutoksia. Hän ehdotti, että YEL-työtulo määräytyisi tulevaisuudessa kullekin yrittämisen muodolle sopivalla tavalla.

– Yrittäjyys ja työelämä ovat 50 vuodessa huomattavasti monimuotoistuneet. Vaihtelevien palkkojen ja lyhyiden työsuhteiden vakuuttaminen ratkaistiin palkansaajien osalta vuoden 2005 eläkeuudistuksella. YEL:n vastaava uudistaminen alkaa olla välttämättömyys, Rantala kirjoitti.

Myös Rantala myönsi blogissaan, että pienellä YEL-työtulolla, siitä saatava YEL-eläke voi jäädä niin pieneksi, että pelkän takuueläkkeen varaan jäämällä saisi saman kokonaiseläkkeen. Hän kuitenkin huomautti, että YEL-vakuuttamisen voi nähdä myös eräänlaisena sijoituskohteena.

–Maksettavat vakuutusmaksut rinnastuvat sijoitukseksi ja saatavat eläke-etuudet maksuille saatavaksi tuotoksi. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmien perusoletuksilla työeläkkeen YEL-maksulle antama vuotuinen reaalituotto on keskimäärin välillä 2,5–3 prosenttia. Tätä voi pitää riskitasoon nähden vähintään kohtuullisena, Rantala linjasi.