Muuttaako Nordea? – Arvio Ylellä: ”Jos Ruotsin päätökset etenevät, säästäisi huomattavasti Helsingissä”

Nordea lykkää päätöstään pääkonttorinsa mahdollisesta siirtämisestä Tukholmasta. Vaihtoehtoina Tukholmalle on pidetty Helsinkiä ja Kööpenhaminaa.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori, Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothovius arvioi Ylen Ykkösaamussa, että taustalla vaikuttaa pitkin kevättä jatkunut Nordean ja Ruotsin hallituksen välinen kädenvääntö.

–Syy on varmaan se, että Nordea on yrittänyt vaatia Ruotsilta, että näitä vakausmaksujen nostoja, mitä Ruotsi on suunnitellut, ei tehtäisi ainakaan siinä mittakaavassa kuin Ruotsi on suunnitellut. Nyt Ruotsi on ilmeisesti siinä ottanut jonkin verran pakkia ja ilmoittanut, että näitä maksuja ei nostetakaan niin paljon kuin oli ajateltu. Nordea odottaa nyt lopullisia päätöksiä, Rothovius kertoo Ylellä.

–Jos vakausmaksuja nostetaan ja pankkivero etenee, niin kyllä Nordea säästäisi huomattavissa veroja ja pääomavaatimuksia, jos se siirtyisi Helsinkiin, hän jatkaa.

Rothovius kuitenkin näkee, että Nordean lopulliseen päätökseen vaikuttaa myös imagokysymykset ”ehkä kaikkein tärkeimpinä”.

–Etu nyt tietenkin on se, että Ruotsi on suurempi kansantalous kuin Suomi. Ja jos ajatellaan näitä pääkaupunkeja, niin kyllä finanssitoiminnan keskuksensa Tukholma on selkeästi suurempi kuin Helsinki. Siinä mielessä imagokysymykset ovat myös Nordealle tärkeitä, professori pohtii.

Nordean siirtymistä Tanskaan Rothovius ei pidä todennäköisenä. Suomen kilpailuetu Tukholmaan ja Kööpenhaminaan verrattuna on Euroopan pankkiunionin jäsenyys. Siirtyminen toiseen pankkiunionin ulkopuolella olevaan maahan ei olisi Nordealle Rothoviuksen mukaan edullinen.

–Myös [sääntelyn] ennustettavuus pankkiunionissa on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Niin kuin nyt on nähty, niin siellä suunnitellaan jatkuvasti kaikennäköistä vakausmaksuja, pankkiveroja ja niin edelleen, Rothovius toteaa Ylellä.