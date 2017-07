Diiliä ei syntynytkään – Kiinan ja USA:n kauppaneuvottelut päättyivät tuloksetta

Yhdysvallat ja Kiina ovat päättäneet riitaisat kauppakeskustelunsa ilman sopua. Vuosittain Washingtonissa järjestettävä talouskeskustelutuokio maiden välillä päättyi peruttuihin tiedotustilaisuuksiin.

Maiden oli tarkoitus setviä tapoja vähentää Yhdysvaltain kaupan alijäämää Kiinan kanssa. Yhdysvallat vaati reilumpia kauppajärjestelyjä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi viikko vielä sitten toimittajille matkalla Pariisiin, että hän harkitsee terästullien ja -kiintiöiden asettamista Kiinalle. Trump valitteli Kiinan-kaupan olevan hyvin epätasapainoista. Samalla hän nosti esille Kiinan roolin neuvotteluissa Pohjois-Korean kanssa.

Kiinalla on 347 miljardin dollarin kauppaylijäämä Yhdysvaltain kanssa, mikä ei Yhdysvaltain kauppaministeri Wilbur Rossin mukaan ole seurausta markkinavoimista. Yhdysvallat syyttää Kiinaa maailmanlaajuisesta teräksen ylitarjonnasta, mikä on vahingoittanut muun muassa Yhdysvaltoja.

–Teräs on suuri ongelma. Teräs on – tarkoitan, he dumppaavat terästä. Ei pelkästään Kiina, mutta muut. Me olemme kuin kaatopaikka, okei? He dumppaavat terästä ja tuhoavat terästeollisuutemme, ovat tehneet sitä jo vuosikymmenet ja minä lopetan sen. Se loppuu, Trump vannoi toimittajille vielä viime viikolla Air Force Onessa.

Osapuolilla oli Washingtonissa suora keskustelu, jossa ei kuitenkaan saatu sopua useista kauppaa ja taloutta koskevista haasteista, jotka olivat tärkeitä Yhdysvalloille, kertoo nimetön virkamieslähde Reutersille.

–Kiina huomioi jaetun tavoitteen vähentää kaupan ylijäämää, ja molemmat osapuolet työskentelevät tämän saavuttamiseksi yhdessä, sanoivat Ross ja Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin tiedotteessa.

