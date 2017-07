Varoitus asuntovelallisille: ”Jossakin vaiheessa korkotaso alkanee normalisoitua”

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto varoittaa erityisesti asuntovelallisia siitä, ettei korkotaso pysy ennätysmatalana ikuisesti.

–Suomalaisten kotitalouksien kannalta rahapolitiikka tukee edelleen velallista. Jossakin vaiheessa korkotaso alkanee normalisoitua. Erityisesti asuntovelallisten tulee olla varautunut kasvaviin korkokuluihin, Murto kirjoittaa V-blogissaan.

Hän uskoo, että korkojen nousu tapahtuu ”kaikella todennäköisyydellä” varsin hitaasti. Ensimmäinen askel siihen suuntaan nähdään, kun Euroopan keskuspankki EKP ilmoittaa arvopapereiden osto-ohjelmansa pienentämisestä tai lopettamisesta.

–Nyt ostojen on ilmoitettu jatkuvan tämän vuoden loppuun asti. Mitä ensi vuonna tapahtuu, kuultaneen syksyllä, Murto kommentoi.

Nordean ekonomistit odottavat EKP:ltä uutisia lokakuussa.

–Näyttää siltä, että keskuspankki yrittää ostaa itselleen niin paljon aikaa kuin mahdollista ennen seuraavia liikkeitä, Jan von Gerich, Tuuli Koivu ja Holger Sandte arvioivat katsauksessaan.

Maailman suurimpiin varainhoitajiin kuuluvan Black Rockin strategi Marilyn Watson odottaa, että EKP lopettaa arvopaperien osto-ohjelmansa ensi vuoden loppuun mennessä.

EKP:n osto-ohjelman vaikutukset näkyvät tavallisille kansalaiselle välillisesti, eivät suoraan, sillä ostot takaavat edullisen rahoituksen osalle rahoituksen hankkijoista.

Finanssiala ry:n tuoreen tutkimuksen mukaan 52 prosentilla suomalaisista on lainaa jossain muodossa. Suomen Pankki on kiinnittänyt erityistä huomiota kulutusluottojen kasvuun. Jonkin tyyppistä kulutuslainaa on 25 prosentilla suomalaisista. Maaliskuussa kulutusluotot kasvoivat jopa 13,7 prosenttia, kun kasvuvauhti vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia.

Lue lisää: Suomalaiset velkaantuvat yhä enemmän - Suomen Pankki: ”Erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen kasvuvauhti kiihtynyt”

Aktian pääekonomisti Heidi Schauman sanoo, että kasvun taustalla ovat luottojen edullisuus ja aikaisempaa pidemmät maksuajat.

–Vakuudettomien kulutusluottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika on tällä hetkellä yli 12 vuotta, hän kertoo blogissaan.

Risto Murron mukaan viime vuodet ovat olleet velallisten juhlaa.

–Korkotaso on nimellisesti ollut alhaisempana kuin koskaan aikaisemmin. Alhainen korkotaso on välittynyt myös tavallisille kuluttajille. Uusien asuntolainojen korko oli Suomessa keväällä noin yhden prosentin tuntumassa. Kun inflaatiovauhti on ollut samaan aikaan vajaassa yhdessä prosentissa, reaalinen korkotaso on ollut uusilla asuntolainojen nostajilla on ollut lähellä nollaa. Näin hyvin velallisia ei ole kohdeltu sitten 70-luvun, jolloin korkea inflaatio hoiti velat, hän toteaa.

Heidi Schauman huomauttaa, että monet talouden realiteetit ovat muuttuneet nopeasti viimeksi kuluneina vuosikymmeninä, ja erilaisia vaihtoehtoja ostosten rahoittamiseen on valtavasti.

–Toimivat luottomarkkinat on hyvä asia. Ne luovat mahdollisuuksia, mutta kasvattavat samalla riskiä niiden osalta, jotka eivät ole riittävästi perillä luottojen ominaisuuksista, hän varoittaa.

–Monet tapaamani nuoret ovat kertoneet vaikeuksiin joutuneista kavereistaan tai omista velkaongelmistaan. Osamaksuohjelmia ja velkarahoitusta tarjotaan joka puolella, niin verkossa kuin tavallisissa kaupoissa. Sitä voi helposti innostua liikaa. Tarjonta luo usein kysyntää. Nuoret ovat huolissaan, ja meidän tulee ottaa heidän huolensa vakavasti, hän jatkaa.

Talousasioista vähemmän tietävät voivat Schaumanin mukaan ajattelematta asiaa sen enempää kerryttää itselleen raskaan velkataakan.

–Jos sohvan, television ja tietokoneen ostaa osamaksulla, kuukausierät kasvavat helposti suuriksi.

Suomalaisten velkaantumisesta on varoiteltu jo pitkään. Viimeksi näin teki valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kesäkuun lopulla.

