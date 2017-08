”Palkkamaltilta menee pohja” – HS: Johtajan ja duunarin palkkakuilu isoin 10 vuoteen

Suurten pörssiyhtiöiden johtajien vuosiansiot ovat nousseet nyt 26,3-kertaisiksi perustyöntekijään verrattuna, kertoo Helsingin Sanomat. Viimeksi palkkakuilu työntekijöiden ja johtajien välillä on ollut yhtä syvä vuonna 2007, jolloin pörssiyhtiön toimitusjohtajan ansioilla olisi palkannut 26,7 tavallista työntekijää.

Suuren pörssiyrityksen johtaja tienasi viime vuonna palkkaa, luontaisetuuksia ja bonuksia yhteensä noin 1 110 106 euroa. Summa kasvoi noin 23 000 eurolla edellisvuodesta.

Uutinen on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kommenteissa on viitattu tulevan syksyn työmarkkinaneuvotteluihin. Juha Sipilän (kesk.) hallituksesta ja työantajien leiristä on vedottu palkkamaltin puolesta.

Vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen katsoo, että näiltä vaatimuksilta on nyt mennyt pohja. Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastaa, että palkkamaltti on palkansaajan oman edun mukainen.

Palkkamaltista puhumiselta menee ainakin pohja.https://t.co/fWJnoBJI1S — OlliPoika Parviainen (@OP_Parviainen) August 3, 2017

Muistetaan kuitenkin, että palkkamaltti ei ole uhraus vaan palkansaajien oman edun mukaista. Työttömyysriski pienempi, julkistalous vahvempi — juhana vartiainen (@filsdeproust) August 3, 2017

Myös SDP:n kansanedustaja, puolueen presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Sirpa Paatero pohtii, tätäkö Sipilän vetoamus yhteisistä talkoista käytännössä tarkoittaa. Sarkastisella linjalla on myös vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki, joka muistuttaa, että ”palkankorotusvaraa ei ole”.

Pörssiyhtiöiden johtajien palkat ja bonukset uuteen ennätykseen #hallitus näin Sipilän talkoo toivomus käytännössä https://t.co/tYt9AxZGvn — sirpa paatero (@sirpa_paatero) August 3, 2017