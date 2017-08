Huomio suomalaisjohtajien jättipalkoista: ”Tämä voi mahdollistaa rahastuksen”

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, entinen VATT:n erikoistutkija Heikki Pursiainen arvioi, että paras tapa pitää johtajien palkat oikealla tasolla on huolehtia kilpailun toimivuudesta ja talouden avoimuudesta.

–Yrityksen, joka kilpailee kansainvälisillä tuotemarkkinoilla ja joka joutuu hakemaan rahoituksensa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta on vaikeaa maksaa huonoille johtajille korkeaa palkkaa, hän kommentoi blogissaan.

Johtajien palkat nousivat Suomessa keskusteluun, kun Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että suurten pörssiyhtiöiden johtajien vuosiansiot ovat nousseet nyt 26,3-kertaisiksi perustyöntekijään verrattuna.

Liikemies, kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo sanoo, että korkeita palkkoja ei voi perustella sillä, että jos palkat olisivat pienempiä, johtajat karkaisivat ulkomaille.

–Se on pötyä. Kuinka monta isoa suomalaista toimitusjohtajaa muka nyt on ulkomailla? En tiedä yhtään, Harkimo kirjoittaa IL-blogissaan.

Pursiainen huomauttaa, ettei pörssiyrityksen johtajien jättimäisissä palkoissa sinänsä ole mitään ihmeellistä eikä johtajien huippupalkoista voi suoraan vetää johtopäätöstä, että jokin on vialla.

–Tämän voi havaita tekemällä vähän laskelmia tupakka-askin kanteen. Ajatellaan kuvitteellista pörssiyritystä, jonka markkina-arvo on vaikka 10 miljardia. Johtajaksi on paljon lähes yhtä hyviä ehdokkaita. Paraskin johtajaehdokas pystyy lisäämään omistajien tuottoja vain prosenttiyksikön kymmenyksillä toiseksi parhaaseen verrattuna. Mutta prosentin kymmenys 10 miljardista on kymmenen miljoonaa.Toisin sanoen jos toiseksi paras johtaja pystyy tuottamaan omistajille 10 prosenttia vuodessa ja paras 10,1 prosenttia vuodessa, parhaalle johtajalle kannattaa maksaa 10 miljoonaa vuodessa enemmän, hän kommentoi.

Harkimo puolestaan muistuttaa, että monet johtajat saavat tulospalkkausta: palkat ovat suuria silloin, jos firmalla menee hyvin.

Pursiaisen mukaan on myös mahdollista, että johtajille maksetaan liian korkeita palkkoja. Näin voi hänen mukaansa käydä, jos kilpailu johtajien työmarkkinoilla ei toimi syystä tai toisesta.

–Suomen kaltaisessa pienessä maassa tähän voi johtaa piirien pienuus. Jos yritysten hallituksissa istuu ristiin rastiin johtajia päättämässä toistensa palkoista, voi olla että palkkakuri ei ole tarpeeksi kovaa. Ylipäänsä johtajuuden ja omistajuuden erottaminen suurissa yhtiöissä johtaa siihen, että toimivalla johdolla on informaatioetu suhteessa omistajiin. Tämä voi mahdollistaa johtajien rahastuksen.

Harkimo kiinnittää huomiota samaan asiaan.

–Suurin ongelma tässä on, että työläisen on todella vaikea ymmärtää miljoonien vuosipalkkoja. Kun vielä samat ihmiset istuvat ristiin eri hallituksissa ja pitävät huolta toistensa palkoista ja palkkioista, voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että Suomessa on hyvä veli -verkosto. Kun nämä samat toimitusjohtajat esittävät, että Suomen kilpailukyvyn vuoksi työväen palkkoja ei saa nostaa, on päivänselvää, että näyttää härskiltä, että omia palkkoja kyllä voi nostaa.

Valtio-omisteisissa yrityksissä on Pursiaisen mukaan erityisongelmansa.

–Koska poliittiset päätöksentekijät eivät pelaa omilla vaan veronmaksajien rahoilla, kannustimet tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä johtajien palkoista eivät ole riittävän vahvoja.

Vihreiden, vasemmistoliiton ja SDP:n kansanedustajat ovat kommentoineet uutista johtajien palkoista toteamalla, että palkkamalttivaatimuksilta on mennyt pohja pois. Pursiainen vastaa tähän huomauttamalla, että politiikan tavoitteena yleensä ja työmarkkinauudistusten tavoitteena erityisesti on tavallisten suomalaisten palkkatason korottaminen pitkällä aikavälillä.

–Suomalaiset köyhät saavat liian alhaista palkkaa, eivät liian korkeaa. Joidenkin palkkojen aleneminen tai palkkojen nousun hidastuminen lyhyellä aikavälillä ovat pitkän aikavälin kasvua tavoittelevan politiikan ikäviä sivuvaikutuksia, eivät tavoitteita, hän kommentoi.

Harkimo puolestaan ennakoi tulevista palkkaneuvotteluista vielä odotettuakin vaikeampia.

–Jokaisen yrityksen pitäisi kykyjensä mukaan sopia palkoista ja työajoista. Yhden koon sukkahousut eivät sovi kaikille.

Lue myös: ”Palkkamaltilta menee pohja” – HS: Johtajan ja duunarin palkkakuilu isoin 10 vuoteen