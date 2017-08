VM julkaisi budjettiesityksen 2018 – alijäämä pienentymässä roimasti

Valtiovarainministeriö on julkaissut budjettiesityksensä vuodelle 2018.

Budjettiehdotuksen menojen loppusumma on 55,4 miljardia euroa, ja ehdotus on 3,4 miljardia euroa alijäämäinen. Näin ollen ensi vuoden budjetti lienee selvästi vähemmän alijäämäinen kuin tänä vuonna, jolle alijäämää on budjetoitu noin 5,5 miljardia euroa. Tämä vähentää otettavan valtionvelan määrää.

Valtiovarainministeri käy kahdenväliset neuvottelut talousarvioehdotuksesta ministeriöiden kanssa 16.–17. elokuuta ja hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 30.–31 elokuuta.

Esitys löytyy valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

