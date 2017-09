Tyly lista Suomen ongelmista: ”Haittaa kasvumahdollisuuksia”

Luottoluokittaja DBRS on toistanut Suomen AA-luottoluokituksen ja vakaat luokitusnäkymät.

Samalla luottoluokittaja huomauttaa, että Suomi on talouskehityksessään ollu jälkijunassa muihin euromaihin verrattuna aina vuodesta 2007 asti. DBRS nostaa kilpailukyvyn Suomen tulevaisuuden tärkeimmäksi asiaksi.

–Kilpailukyvyn parantaminen on merkittävin haaste. Suomi on yksi niistä Euroopan maista, joka kärsi pisimpään vientimarkkinoiden alamäestä. Nyt tuottavuus Suomessa on alkanut osoittaa kohentumisen merkkejä. Maltillinen palkkakehitys ja tuottavuuden parantaminen edelleen ovat asioita, joita haluamme nähdä nostaaksemme luottoluokitusta tulevina vuosina, DBRS sanoo Suomi-raportissaan.

Luottoluokittaja nostaa esiin myös väestön ikääntymisen Suomessa.

–Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä työikäisen väestön supistuminen haittaa Suomen kasvumahdollisuuksia ja merkitsee riskiä julkisen talouden tasapainolle.

DBRS pitää sote-uudistuksen läpivientiä tärkeänä ja arvioi sen auttavan myös väestön ikääntymisen hallinnassa.

Luottoluokittaja pitää Suomen viimeaikaisia kasvulukuja hyvinä, mutta huomauttaa, että kasvu on edelleen talouskriisiä edeltäneitä tasoja vaisumpaa.

Tilastokeskuksen perjantaina julkistamien lukujen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi toisella vuosineljänneksellä kolme prosenttia vuoden takaisesta. Edellisestä neljänneksestä BKT nousi 0,4 prosenttia.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki korostaa omassa katsauksessaan DBRS:n tavoin, että nyt olisi tärkeää pitää huolta Suomen kilpailukyvyn elementeistä. Hän muistuttaa myös maltillisen palkkaratkaisun tärkeydestä.

–Tänä vuonna voimistuva talouskasvu antaisi Suomelle hyvän tilaisuuden toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja laittaa julkista taloutta kuntoon, ilman että tarvitsee liikaa murehtia uudistusten negatiivisesta vaikutuksesta talouteen. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttäisi kääntyneen loivaan laskuun jo 2016. Talouskasvu on nyt riittävän vahvaa myös nostamaan työllisyyttä, vaikka toistaiseksi työllisyyden nousu on ollut tahmeaa. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen voisikin toivoa kiinnittävän huomiota nimenomaan työllisyyden nostamiseen. Siksi täytyisi pitää huolta Suomen kilpailukyvyn elementeistä, jotta vientiyritykset pärjäävät myös heikommassa suhdannetilanteessa. Viennin hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi seuraavan palkkaratkaisun olisi hyvä pysyä keskeisiä kilpailijamaita alemmalla tasolla, Kuoppamäki kommentoi.

Kolmesta suurimmasta luottoluokittajasta Fitch toisti Suomen luottoluokituksen ”AA+” elokuun puolivälissä. Se varoitti katsauksessaan myös suomalaisten velkaantumisesta.

