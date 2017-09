Asiantuntija arvioi Nokian 1,7 mrd. €:n sopimusta: ”Suomalainen huippusuoritus - tasoltaan kovempi kuin jääkiekon maailmanmestaruus”

Euroopapatenttiasiamies Harri Koivisto pitää Nokian ja Applen patenttisopimusta huippusuorituksena Nokialta.

Apple ja Nokia pääsivät sopimukseen patentteihin liittyvistä lisenssikorvauksista viime toukokuussa, mutta yksityiskohtia ei ole julkistettu.

–Applen tulosraporttiin 2017 on kirjattu 1,7 miljardin euron ennakkomaksu, mutta vastaanottajaa ei nimetty. Yleinen käsitys on, että rahat siirrettiin Nokialle vastineeksi patentteihin liittyvistä lisenssikorvauksista. Summa on valtava. Raha liikkui ilman myyntiä tai markkinointia, mikä tekee suorituksesta vielä huikeamman, Harri Koivisto kirjoittaa Tekniikka ja talouden Puheenvuoro-palstalla.

Koiviston mukaan on ymmärrettävää, ettei tarkkoja yksityiskohtia kerrota.

–Nokian tarkoituksena on tehdä lisenssisopimuksia myös muiden yritysten kanssa. Jos yksittäisen patentin arvo tulee julkiseksi, siitä muodostuu helposti lisenssimaksun yläraja. Kukaan ei halua maksaa enempää kuin kilpailija samasta oikeudesta – neuvotteluissa vedotaan julkiseen tietoon. Jos Nokia on kokenut patentin hinnan jossain tilanteessa sopivaksi, sitä on vaikea saada perustellusti nousemaan.

Apple puolestaan ei Koiviston mukaan halua paljastaa, että heiltä on edes mahdollista saada rahaa patentteja vastaan.

–Julkisuus keräisi puoleensa vain satoja, kenties tuhansia toiveikkaita patentinhaltijoita, jotka yrittäisivät samaa temppua. Todellisuudessa erittäin arvokkaita patentteja on vain 1-2 prosenttia koko massasta. Seurauksena olisi valtava määrä tarpeetonta ja kallista työtä Applen patenttiosastolle.

Koivisto korostaa, että patenttisopimusten vaatimaa työmäärää ei pidä väheksyä.

–Miten maailmanmestariksi noustaan? Tekemällä työtä: enemmän, laadukkaammin, toistaen tylsiä rutiineja, rakentamalla pohjaa. Tässä Nokian suoritus nousee urheilun mestareiden tasolle. Harmi, että yksityiskohdat ovat salassa. Tässä olisi suomalainen huippusuoritus, tasoltaan kenties kovempi kuin jääkiekon tai formuloiden maailmanmestaruus. Patenttilisensseistä ei saa millään yhtä hyvää tv-viihdettä, mutta suomalaisen ylpeydenaiheen kyllä.