Varoitus uudesta ilmiöstä Ylellä: Suomen 7 mrd. €:n asuntovelka on kuin Estonian kuorma

Asiantuntijat varoittavat uudesta ilmiöstä, joka on rantautunut asuntomarkkinoille myös Suomessa. Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna ja Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola arvioivat kotitalouksien velkataakkaa Ylen Politiikkaradiossa.

Metsola huomauttaa lähetyksessä, että Suomessa on hankittu sijoitusasuntoja kovalla velkavivulla viimeisen 10 vuoden aikana. Hän kuvailee tilannetta vertaamalla sitä autolauttaan, jonka kannella on vettä. Dramaattisessa metaforassa Metsola puhuu Estonian traagisesta onnettomuudesta.

–Kun ihmisillä on oma omistusasuntonsa, se on hyvin sidottua kuormaa. Vaikka se laiva vähän kallistelee, ne pysyvät paikallaan, hän kuvailee.

Sen sijaan isolla velkavivulla rahoitetut sijoitusasunnot menevät Metsolaan mukaan markkinoiden heilahdellessa ensimmäisenä laitaan.

–Oliko se Estoniassa, että laskivatko he niin, että kaksi senttiä autokannella vettä riitti ongelmiin, kun se menee kaikki sinne yhteen nurkkaan.

Metsola sanoo, että kyseessä on uusi ilmiö ja häntä ärsyttää julkisuudessa esiintyä toistelu siitä, kuinka hyvin Suomen asuntosijoitusmarkkinat selvisivät taantumavuodesta 2009.

–Sitä käytetään perusteena, että nyt ei tarvitse olla esimerkiksi Ruotsin taudista huolissaan. Silloin unohtuu juuri tämä mainittu asia, että silloin meillä ei ollut tätä vettä siellä autokannella kuten nyt.

Ruotsin tai Tukholman taudilla tarkoitetaan tilannetta, jossa asuntojen hinnat kasvavat hurjaa vauhtia ja karkaavat käsistä.

Pauna on Metsolan kanssa samoilla linjoilla ja huomauttaa, että ilmiö on uusi ja markkinoilla on paljon kokemattomia asuntosijoittajia. Hänen mukaansa Hypo on eri lähteistä arvioinut, että Suomen kotitalouksilla on asuntovelkaa 6–7 miljardia euroa, joka keskittyy harvoille ja valituille henkilöille ja paikkakunnille.

– Kyllä siinä muhii iso asia, hän sanoo.