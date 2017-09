Nordea-protesti alkoi heti Ruotsissa: Liitot vetävät rahansa pois

Useat ruotsalaiset ammattiliitot aikovat vetää rahansa pois pankkikonserni Nordeasta, joka ilmoitti siirtävänsä pääkonttorinsa Suomeen.

Liittojen vastalauseesta kertovat muun muassa Kauppalehti ja Sveriges Radio.

– Ahneus on ottanut vallan Nordean sielussa, Ruotsin suurimman ammattiliiton LO:n puheenjohtaja Karl-Petter Thorwaldsson kommentoi.

LO:n lisäksi Ruotsin kaupanalan työntekijöiden liitto Handels ilmoitti heti tuoreeltaan Nordean päätöksen jälkeen, että se lopettaa yhteistyönsä Nordean kanssa.

– Minusta tämä on surullista. Minusta he toimivat vastuuttomasti. Me tulemme nyt vahvistamaan (lähtö)päätöksen, jonka teimme kesällä, sanoo liiton puheenjohtaja Susanna Gideonsson.

Liitot protestoivat ja arvostelevat sitä, että Nordean lähtö on reaktio Ruotsin hallituksen suunnitelmille nostaa pankeilta kriisien varalta perittävää vakausmaksua.

