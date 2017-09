Nyt viivästyy Fennovoima – ”Siirrämme tavoitetta”

Fennovoima lykkää tavoitettaan rakentamisluvan saamiseksi vuodelle 2019. Ydinvoimalan rakentamiseksi erillinen rakentamislupa, jonka myöntää valtioneuvosto.

Fennovoiman tavoitteena oli alun perin saada rakentamislupa Pyhäjoen voimalan rakentamiseksi jo ensi vuonna. Rakentamisluvan ehtona on kuitenkin Säteilyturvakeskus Stukin antama myönteinen turvallisuusarvio. Stukin pääjohtaja arvioi heinäkuussa, että Fennovoimalla on kiire toimittaa laitoksen suunnitteluaineisto, mikäli se haluaa rakentamisluvan ensi vuodeksi.

Nyt Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki myöntää, että vaadittujen dokumenttien toimitus on ollut odotettua hitaampaa. Aineistoa toimitetaan Stukille parhaillaan.

–Olemme arvioineet työn edistymistä ja päättäneet siirtää tavoitteemme luvan saamiseksi vuodelle 2019. Suomalaisten vaatimusten ja lainsäädännön huomioiminen suunnittelutyössä on vienyt laitostoimittajalta enemmän aikaa kuin alun perin odotimme, Hemminki toteaa yhtiön tiedotteessa.

–Koska ensimmäisen kahden vuoden aikana dokumenttien toimitus on ollut arvioitua hitaampaa, ei myöskään Säteilyturvakeskus ole päässyt tekemään omaa arviointityötään siinä mittakaavassa kuin he olivat suunnitelleet.

Hemmingin mukaan suunta on kuitenkin oikea. Laitostoimittaja, venäläiseen Rosatomiin kuuluva RAOS Project, ja pääsuunnittelija ovat muun muassa tuoneet lähes sata uutta asiantuntijaa Helsinkiin kevään ja kesän aikana. Tämä on nopeuttanut työtä huomattavasti.

–Rosatom on rakentanut kymmeniä ydinvoimalaitoksia ympäri maailmaa, mikä tekee heistä maailman kokeneimman ydinvoimalaitosten toimittajan. Olen siis luottavainen lopputuloksen suhteen. Meille on iso etu, että Hanhikivi 1:n referenssilaitos LAES-2 valmistuu ensi vuonna Sosnovyi Boriin. Meillä on kaikki viimeisin tieto ja oppi käytössämme rakennusvaiheessa.