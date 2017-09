Professori Fortumin jättikaupasta radiossa: Piilossa tulevaisuuden tekniikkaa

Saksalaisessa energiayhtiö Uniperissa on osia, jotka ovat ristiriidassa Fortumin strategian kanssa, katsoo Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund Ylen Ykkösaamussa. Fortum on ostamassa 46,7 prosentin osuutta Uniperista noin 3,8 miljardilla eurolla.

Valtion enemmistöomistaman Fortumin visio on olla edistämässä ”muutosta kohti puhtaampaa maailmaa”. Uniperin energiatuotannosta valtaosa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, hiilellä ja maakaasulla. Yhtiö on mukana myös Nord Stream 2 -kaasuputkiprojektissa.

–Lähtökohtaisesti Uniper on yhtiö, joka toimii fossiilisen polttoaineen alueella. Jos ajatellaan Fortumin strategiaa, jossa yhtiö pyrkii vähäpäästöiseen tuotantoon, tässä on sellaista ristiriita, Lund sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että Uniper on noin 30 suurempi toimija kuin Fortum ja että sen osissa on toimintoja, jotka tukevat siirtymistä puhtaaseen energiatuotantoon. Lund arvioikin, ettei Fortumia kiinnostaisi Uniper kokonaisuutena.

–Lisäksi Uniperillä on tulevaisuuden tekniikkaa, joka on vähän siellä yrityksen piilossa ja se on sitä keskeistä liimaa, jolla tosiaankin tulevaisuuden energiaa liimataan yhteen, että aurinko- ja tuulienergia sopivat energiajärjestelmään.

Lund ennakoikin, että Uniperin kohdalla voidaan nähdä tulevaisuudessa lisää kauppoja. Energiteollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä kuitenkin korostaa Ylellä, että ennen kesää 2018 uutisia ei kuulla, sillä vasta tuolloin Fortumin ja Uniperin kauppa viimeistellään.

Leskelän mukaan Uniper-kauppa on linjassa Fortumin strategian kanssa, sillä sen ensivaiheessa Fortum aikoo maksimoida kassavirtansa uudelleeninvestoinneilla, jotka suunnataan sähköntuotantoon Euroopassa.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja pitää selvänä, että on ollut tietoinen Fortumin kaupoista koko ajan.

–On selvää, että energia kytkeytyy aina politiikkaan ja usein vielä valtioiden väliseen politiikkaan. Ilman muuta valtio omistajana on tässä ollut tietoinen ja tietää missä mennään ja osaa arvioida näitä riskejä. Toisaalta tällaisella valtiopolitiikalla näitä kauppoja ei myöskään voi tehdä, vaan ne tehdään varmastikin liikkeenjohdon arvion mukaan, mikä on liiketoiminnallisesti kannattavaa ja mikä ei.