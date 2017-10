Nyt Espanjaan hermostuivat sijoittajat – Korot heti nousuun

Espanjan valtionlainojen korot ovat kohonneet selvästi maanantaina. Hermostuneisuus Katalonian kansanäänestyksen vaikutuksista näkyy Espanjan lainakoroissa. Espanjan lainakorot ovat nousseet selvästi muita euromaita enemmän.

Espanjan kymmenen vuoden lainakorko on noussut yli kuusi korkopistettä 1,65 prosenttiin. Korko on korkeimmillaan sitten heinäkuun puolivälin. Kahden vuoden lainakorko oli kohonnut nelisen korkopistettä, mutta korko on -0,34 prosentissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Espanjan ja Saksan lainakorkojen erotus on nyt suurimmillaan lähes neljään kuukauteen.

Kataloniassa ihmiset äänestivät viikonloppuna itsenäisyyden puolesta. Kansanäänestys aiheutti pahoja väkivaltaisuuksia, kun polisi yritti estää äänestyksen. Espanjan valtionjohto on jo sanonut, että äänestystuloksella ei ole merkitystä.