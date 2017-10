Rovion pörssilähto raju pettymys - KL: Ei vedä vertoja viime vuosien karmeimmille katastrofeille

Peliyhtiö Rovion listautumisanti ylimerkittiin komeasti, mutta pörssitulokkaan tuomat pikavoitot sulivat jo samana päivänä.

Sen jälkeen osake rallatteli usean prosentin alaspäin, kunnes listautumisen järjestänyt Danske Bank sai tukiostoillaan osakkeen täpärästi plussalle perjantaina.

Vanhojen omistajien kannalta listautuminen sujui loistavasti korkean merkintähinnan vuoksi. Piensijoittajan näkökulmasta pörssilähtö ei sen sijaan ollut niin railakas kuin mihin on viime kuukausina totuttu. Kuluvana vuonna jokainen listautuja ennen Roviota on tarjonnut mukavat pikavoitot.

Vaikka Rovion pörssilähtö tuotti pettymyksen, osakkeen matalalento ei vedä vertoja viime vuosien karmeimmille pörssilähdöille. Vai mitä sanot näistä katastrofaalisista pörssiavauksista?

Lääkekehittäjä Fit Biotech listautui vuonna 2015 ja kun ensimmäinen pörssipäivä oli ohi, sen osakekurssi oli laskenut merkintähinnasta 33 prosenttia. Sijoittajan rahasta oli haihtunut päivässä kolmannes.

Viime vuonna taas pörssissä aloitti kasvurahoitusyhtiö Privanet. Pikavoittojen sijasta sijoittajalle oli tuolloin tarjolla tyly 20 prosentin pikatappio.

Pienempiäkin sydämentykytyksiä on ollut tarjolla. Vuonna 2014 kun sijoitusyhtiö Cleantech Invest aloitti pörssitaipaleensa, sen kurssi rojahti ensimmäisenä päivänä 12 prosenttia. Viime vuonna taloushallinnon palveluyhtiö Heeros tuotti kymmenen prosentin pikatappiot.

Esimmäisen päivän 33 prosentin pikatappio masensi Fit Biotechin antiin osallistuneet. Se on kuitenkin pientä, kun lukua verrataan yhtiön tuottamiin kokonaistappioihin.

Kurssikehityksen ja osingot huomioivat kokonaistuotto on Fit Biotechin pörssitaipaleen ajalta -97 prosenttia. Toisin sanoen sijoittajan rahoista on enää jäljellä kolmisen prosenttia.

Vuoden 2015 listautuja Savo Solar on tarjonnut tasan yhtä kylmää kyytiä: kokonaistuotto on 97 prosenttia pakkasella. Vuoden 2014 Nextim on hyvä kolmonen: kokonaistuotto -96 prosenttia.

Parin vuoden ajan listautumisten onnistumisprosentti on kuitenkin ollut nousussa, Kauppalehden tuoreen listautujaselvityksen mukaan. Kuluvana vuonna keskimääräinen pikavoitto on ollut jopa 14 prosenttia, ja kahdelta viime vuodeltakin luku on kymmenen prosenttia. Keskimääräinen pikavoitto vuosina 2014-2017 on ollut reilut kolme prosenttia. Jos olet sijoittanut kaikkiin näiden vuosien listautujiin esimerkiksi 10 000 euroa, olet tienannut saman tien rapiat 30 euroa miinus kulut.

Lähde: Kauppalehti, Olli Harma