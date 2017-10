Fortumin kohukauppa huolestuttaa: ”Vipuvarsi, jolla voidaan kangeta Suomea Venäjän haluamaan suuntaan”

Energiayhtiö Fortumin jättimäinen Uniper-kauppa puhuttaa edelleen. Nyt keskiöön ovat nousseet kaupan turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet venäläisten arvioitua, että 3,76 miljardin euron jättikauppa parantaa Nord Stream 2:n tilannetta. Uniper on sijoittanut Nord Stream 2 -hankkeeseen noin 950 miljoonaa euroa.

–Suomen valtioilla - eli sen kansalaisilla - on enemmistöosakkuus Fortumissa. Siinä tilanteessa on syytä olla huolissaan jos Fortum ostaa yhtiön joka sijoittaa Nord Stream 2 -putkeen, hankkeeseen jolla on selvät turvallisuuspoliittiset ulottuvuudet, RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz kommentoi Facebookissa.

Hän toteaa, että Fortumin kannalta vielä isompi kysymysmerkki on se, että se vastoin virallista strategiaansa ostaa yhtiön josta EON on halunnut luopua, yhtiön joka tuottaa energiaa pääosin fossiilisilla polttoaineilla.

–Se että kassassa oleva raha - joka tuli sähköverkon myynnistä - polttaa ei ole pätevä syy, hän huomauttaa.

Fortum tiedotti syyskuun lopulla sopineensa saksalaisen energiajätti EONin kanssa energiayhtiö Uniperin kaupasta. Kaupassa Fortumille siirtyisi Uniperista EONin vajaan 47 prosentin omistusosuus noin 3,76 miljardilla eurolla, mutta Fortum on viestittänyt olevansa valmis ostamaan myös tätä suuremman omistusosuuden.

Venäläismediassa levisi perjantaina uutinen, jossa Nord Stream 2:n tekninen johtaja Sergei Serdjukov sanoo kaupan helpottavan koko hankkeen toteuttamista.

–Se parantaa kaasuputken rakentamistilannetta, koska suomalaisten yleinen suuntaus tulla Venäjän markkinoille on paljon suurempi kuin muilla, Serdjukov sanoi muun muassa venäläisen RT.comin mukaan.

Turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut kolumnisti Janne Riiheläinen arvioi, että tilanteen tekee vielä hankalammaksi se, että Suomelle venäläinen energia eri muodoissaan on tärkeä asia, mutta Venäjälle vienti Suomeen vain pisara meressä.

–Venäjä on myös osoittanut jatkuvasti laittavansa tarpeen tulleen poliittiset edut taloudellisten etujen edelle, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Karjalaisessa.

Riiheläisen mukaan Venäjän politiikka muistuttaa aggressiivista nollasummapeliä, jossa isompi katsoo oikeudekseen ottaa hyödyn vaikka kokonaan itselleen.

–Suomen määräysvallassa oleva Fortumin liiketoiminta on nyt perin alttiina tälle pelille. Fortumin koon ja tärkeyden huomioon ottaen ei ole kovinkaan kaukaa haettu ajatus, että Suomi joutuu ottamaan yhtiön tilanteen yhä tarkemmin huomioon ulkopolitiikassaan. Saman asian voi sanoa myös siltä kantilta, että Fortum on vipuvarsi, jolla Kremlistä voidaan kangeta tarpeen tullen Suomea Venäjän haluamaan suuntaan, hän kommentoi.

