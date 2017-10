Fortumin Uniper-kaupassa kovaa peliä – Ministeri Ylellä: ”Pyrkivät nostamaan osakkeen hintaa”

Valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi Ylen A-studiossa Uniperin pyrkivän ”viestinnällisin keinoin” nostamaan yhtiönsä osakkeen hintaa kesken Fortum-kaupan.

Valtion enemmistöomistama Fortum on ostamassa 47 prosentin osuuden saksalaisesta energiayhtiö Uniperista.

–Varmasti he tulevat käyttämään viestinnällisiä keinoja siinä, että heitetään epäilyksen varjoja. Minulle on kerrottu jo sellaisesta viestinnästä, että on väitetty, että hallituksen piirissä tätä pohdittaisiin. Ei ainakaan minulle ole hallituksen piirissä sanottu ja minun pitäisi se omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä siitä tietää, sanoo Lintilä Ylellä.

–Kyllä tällä hetkellä varmasti kyse on siitä, että nostatetaan niiden osakkaiden hintaa, ministeri jatkaa.

Uniper itse vastustaa kauppaa ja kokee sen aggressiivisena valtausyrityksenä. Markkinointi & Mainonta kertoi viime viikolla Uniperin aloittaneen Suomessa mainoskampanjan kaupan torjumiseksi.

Yhtiön tiedottajan mukaan Uniper on Fortumin vastakohta, ja että ei ole sattumaa, kuinka yhtiö aloitti mainostamisen muun muassa Helsingin Sanomissa samana päivänä, kun lehti julkaisi Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäferin haastattelun, missä tämä kritisoi kauppaa.